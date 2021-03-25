Что такое Международная система отсчета высот, и почему теперь не надо ориентироваться на уровень моря

Насколько высока гора Эверест? 8848 метров? 8844 метра? Или 8850 метров? В течение многих лет Китай и Непал не могли прийти к согласию. В 2019 году Непал отправил команду геодезистов для измерения самой высокой горы в мире. Через год на вершину поднялась команда из Китая. В декабре прошлого года правительства двух стран совместно объявили результат нового измерения: 8848,86 метра.

Тот факт, что и Китай, и Непал признают этот результат, следует рассматривать как дипломатический успех. Это стало возможным благодаря новой Международной системе отсчета высоты (IHRS), впервые использованной геодезическими специалистами, проводящими новое измерение.

Ученые из Технического университета Мюнхена (TUM) сыграли ведущую роль в разработке новой системы. Она устанавливает общепринятый нулевой уровень в качестве основы для всех будущих измерений. Таким образом, система заменяет средний уровень моря, который традиционно служил нулевым уровнем для геодезистов и, следовательно, для всех топографических карт.

В статье в Journal of Geodesy, написанной совместно учеными TUM и международными исследовательскими группами, излагаются научные основы и теоретическая концепция IHRS, а также стратегия ее реализации.