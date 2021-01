Что такое оленные камни? Секреты удивительных изваяний, которые находят от Монголии до Германии

«В процессе изучения оленных камней мне удалось найти ключ для понимания и правильного восприятия фиксируемых изображений. Этот подход заключается в том, что древние мастера использовали своеобразный художественный прием: все изделия, которые располагались на человеке и в реальности были выпуклыми, показаны наоборот — выбитыми вовнутрь каменной поверхности. Такой способ был менее трудоемким. В результате, например, широкая полоса на оформленной верхушке изваяния оказывается меховой отделкой головного убора, характерного для кочевников. И так последовательно восстанавливается орнамент на щитах и поясах, а также сами предметы, которым можно найти реальные аналогии. Но по-прежнему самой важной задачей является адекватное документирование оленных камней», — отмечает Тишкин.



На некоторых изваяниях фиксируются остатки краски. Скорее всего, выбитые изображения раскрашивались (как античные скульптуры и знаменитая Терракотовая армия). Не исключено, что на них были какие-то элементы одежды. В области ртов древних скульптур видны следы жира, что является отражением традиции подкармливать духов умерших людей. Для ранних кочевников смерть не являлась концом жизни, а означала переход в другое состояние, что требовало определенного времени, как и рождение. Поэтому живые люди должны были обеспечить такой переход, заботиться об умерших, подкармливать их. Так, в погребальную камеру кочевники клали деревянное блюдо с самым жирным куском баранины. Эта традиция уходит корнями в более древние времена. В разном виде она сохранилась и у некоторых современных коренных народов Сибири. Была ли такая ритуальная практика характерна для людей, создававших оленные камни, или их переиспользовали уже в более поздние эпохи, пока остается вопросом. Возможно, ответить на него удастся с помощью современных естественно-научных методов исследования.



На протяжения почти всей истории существования оленных камней их переиспользовали, переносили с одного места в другое. Например, такие изваяния находят при раскопках тюркских оградок. Известно, что Чингисхан приказывал древними статуями маркировать границы своей империи. Поэтому многие скульптуры располагаются вне археологических комплексов. Их фиксируют на перевалах или уже в музеях. Найти оленный камень в его изначальном месте возведения — огромная удача для археологов.



«Мы планируем реализовать большой проект по дальнейшему изучению оленных камней совместно со всеми заинтересованными исследователями. Для этого уже имеется хороший задел и обозначенные ориентиры, на которые мы будем опираться, чтобы зафиксировать и понять не только все изображения, но и территорию распространения этих древних скульптур в контексте с другими археологическими комплексами», — говорит Алексей Тишкин.

Статья Advancing Archaeological Research of the Mongolian Altai through the Scientific Study of Deer Stones: New Discoveries from Buyant Valley подготовлена при поддержке гранта правительства РФ № 14.W03.31.0016 «Динамика народов и империй в истории Внутренней Азии», который реализуется на базе Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН под руководством члена-корреспондента РАН Николая Николаевича Крадина.