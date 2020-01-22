Цветы из бактерий: как в чашке Петри рождаются изумительные узоры

Биофизики из Университета Калифорнии, Сан-Диего, изучали бактерии Escherichia coli и Acinetobacter baylyi. Во время экспериментов эти микроорганизмы оказались в чашке Петри — лабораторном сосуде с питательной средой. Выяснилось, что рост этих бактерий не только представляет научный интерес, но и на удивление красиво выглядит.
Находясь в емкости по отдельности, E. coli растет довольно медленно, собираясь в сгустки, а A. baylyi движется быстро, распространяясь во всех направлениях. И только физическое взаимодействие между двумя типами бактерий создает цветочные узоры. По словам Цимринга, A. baylyi толкает перед собой кишечную палочку E. coli «как снегоочиститель».
Чем меньше E. coli оказывалось на пути движения A. baylyi, тем дальше продвигалась колония последних, и, наоборот, крупные сгустки E. coli замедляли распространение A. baylyi. Такое взаимодействие и формировало причудливые узоры.
Понимание того, как бактерии растут в смешанной компании, может пролить свет на то, как образуются биопленки. Это, в свою очередь, позволит исследователям разработать более эффективные способы разрушения таких сообществ, которые часто связаны с устойчивыми инфекциями.
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