Цветы из бактерий: как в чашке Петри рождаются изумительные узоры

Чем меньше E. coli оказывалось на пути движения A. baylyi, тем дальше продвигалась колония последних, и, наоборот, крупные сгустки E. coli замедляли распространение A. baylyi. Такое взаимодействие и формировало причудливые узоры.

Понимание того, как бактерии растут в смешанной компании, может пролить свет на то, как образуются биопленки. Это, в свою очередь, позволит исследователям разработать более эффективные способы разрушения таких сообществ, которые часто связаны с устойчивыми инфекциями.

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