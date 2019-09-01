Давайте разбираться. Существует ли «склонность» к математике?

Давайте разберемся вместе с онлайн-школой математики Skyeng Math, почему не стоит полностью верить в «математические способности».
На самом деле математическое чувство, которое помогает «на глаз» определить, сколько предметов находится в помещении, дано абсолютно всем от рождения. Мы все способны понять, сколько примерно людей стоит в очередях в магазине — и выбрать самую короткую (правда, это не означает, что двигаться она будет быстрее).
У некоторых людей врожденное математическое чувство развито лучше — и они быстрее обучаются правилам. Элизабет Брэннон из Университета Дьюка вместе с коллегами проверила это при помощи эксперимента.
Полугодовалым детям показывали карточки с предметами. На некоторых из них количество предметов отличалось. Способности детей оценивались по тому, как долго они смотрели на карточки с изменившимся количеством предметов. Три года спустя исследователи проверили этих же детей на знание цифр и способность посчитать до десяти. Те, кто показал лучшие результаты в полгода, оказались успешнее и в три.
Однако это не значит, что кто-то неизбежно станет математическим гением, а кто-то будет считать суммы из чеков на калькуляторе. Брэннон провела эксперимент и на взрослых. Его участники решали арифметические задачи. Потом половина людей прошла через тренировочные сессии, на которых их обучали оценивать в уме количество карточек на точках. После этого вся группа снова решала задачи. Результаты участников, которые тренировались, превзошли результаты контрольной группы.
Так что математические навыки можно и приобрести. Но часто в их развитии мешает «математическая тревожность». О ней подробно рассказала журналистка Кэролайн Уильямс в своей книге «Мой продуктивный мозг». Порой люди настолько уверены в том, что математика слишком сложна, что даже и не пытаются в ней разобраться. Более того, они по возможности стараются избегать математики. А синусы и косинусы и вовсе вызывают у многих страх (хотя это еще далеко не самое трудное, что есть в математике).
Уильямс тоже была из таких людей. Но она решила, что нужно попробовать преодолеть это и проверить, действительно ли математика ей не дается — или она просто убедила себя в этом. Кэролайн пошла к студенту Оксфорда Амару Саркару, который исследовал, как стимуляция префронтальной коры головного мозга помогает справиться с отвращением к математике. После нескольких экспериментов, которые понижали у женщины уровень кортизола, она стала намного лучше справляться с математическими тестами. Конечно, Лобачевским она не стала, но результаты исследования показывают, что часто мешает изучать математику боязнь предмета, а не отсутствие способностей.
Успехи в математике зависят и от методов обучения. Ученики из Китая, Сингапура и Южной Кореи десятки лет показывают отличные результаты на математических олимпиадах не потому, что у них какой-то другой мозг, а из-за того, что в системе образования азиатских стран огромное внимание уделяется математике.
Ученые из Саутгемптонского университета изучили, как проходят занятия по математике в школах Китая и Англии. Выяснилось, что в китайских школах на интерактивное обучение всего класса, когда все дети участвовали в решении задачи, уходило 72% времени занятий. В английских — только 24%.
Для интерактивного обучения в Китае используют карточки с цифрами — все дети показывают карточку с ответом. Учитель видит, кто ответил неправильно, и помогает ученикам, которые с заданием не справились.
В школах Англии почти половина (47%) урока уделялась индивидуальной или групповой работе. Дети сами выполняли задания. Иногда они могли застрять и долго ждать объяснения учителя. Поэтому исследователи пришли к выводу, что уроки с активным участием всего класса связаны с более высокими результатами тестов, а с высокой долей индивидуальной работы — с низкими оценками.
Так что можно сказать, что куда большую роль играет не «склонность к математике», а неэффективные методы обучения и стереотипы, которые накладывают отпечаток на мышление людей. Поэтому не стоит говорить ребенку, который не сразу понял, почему 2Х2=4, что у него нет математических способностей. Возможно, ему просто плохо объясняли.