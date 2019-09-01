Давайте разбираться. Существует ли «склонность» к математике?

Однако это не значит, что кто-то неизбежно станет математическим гением, а кто-то будет считать суммы из чеков на калькуляторе. Брэннон провела эксперимент и на взрослых. Его участники решали арифметические задачи. Потом половина людей прошла через тренировочные сессии, на которых их обучали оценивать в уме количество карточек на точках. После этого вся группа снова решала задачи. Результаты участников, которые тренировались, превзошли результаты контрольной группы.

Так что математические навыки можно и приобрести. Но часто в их развитии мешает «математическая тревожность». О ней подробно рассказала журналистка Кэролайн Уильямс в своей книге «Мой продуктивный мозг». Порой люди настолько уверены в том, что математика слишком сложна, что даже и не пытаются в ней разобраться. Более того, они по возможности стараются избегать математики. А синусы и косинусы и вовсе вызывают у многих страх (хотя это еще далеко не самое трудное, что есть в математике).

Уильямс тоже была из таких людей. Но она решила, что нужно попробовать преодолеть это и проверить, действительно ли математика ей не дается — или она просто убедила себя в этом. Кэролайн пошла к студенту Оксфорда Амару Саркару, который исследовал, как стимуляция префронтальной коры головного мозга помогает справиться с отвращением к математике. После нескольких экспериментов, которые понижали у женщины уровень кортизола, она стала намного лучше справляться с математическими тестами. Конечно, Лобачевским она не стала, но результаты исследования показывают, что часто мешает изучать математику боязнь предмета, а не отсутствие способностей.