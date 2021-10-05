Депрессию впервые удалось успешно вылечить с помощью мозгового имплантата

Почти треть людей, страдающих депрессией, не реагирует на лечение или становится невосприимчивым к нему. Среди таких пациентов оказалась 36-летняя жительница США по имени Сара. Она с детства страдала тяжелой и не поддающейся лечению депрессией. Однако теперь ей принесло облегчение новое экспериментальное вмешательство.

Сара приняла участие в тематическом исследовании с группой нейробиологов из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Проект команды заключался в исследовании методов глубокой стимуляции мозга, которые потенциально могут облегчить симптомы депрессии.

Хотя для некоторых идея имплантации небольшого устройства в череп может показаться устрашающей, глубокая стимуляция мозга успешно использовалась при других заболеваниях мозга, таких как болезнь Паркинсона и эпилепсия. Но депрессия намного сложнее любой из этих болезней. До сих пор результаты глубокой стимуляции мозга при депрессии были в основном неутешительными.