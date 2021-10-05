Депрессию впервые удалось успешно вылечить с помощью мозгового имплантата

Почти треть людей, страдающих депрессией, не реагирует на лечение или становится невосприимчивым к нему. Среди таких пациентов оказалась 36-летняя жительница США по имени Сара. Она с детства страдала тяжелой и не поддающейся лечению депрессией. Однако теперь ей принесло облегчение новое экспериментальное вмешательство.
Сара приняла участие в тематическом исследовании с группой нейробиологов из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Проект команды заключался в исследовании методов глубокой стимуляции мозга, которые потенциально могут облегчить симптомы депрессии.
Хотя для некоторых идея имплантации небольшого устройства в череп может показаться устрашающей, глубокая стимуляция мозга успешно использовалась при других заболеваниях мозга, таких как болезнь Паркинсона и эпилепсия. Но депрессия намного сложнее любой из этих болезней. До сих пор результаты глубокой стимуляции мозга при депрессии были в основном неутешительными.
Однако на этот раз ученые внесли значительные изменения в этот вид терапии. Они вручную отследили, в каких отделах мозга проявляется депрессия Сары, и определили биомаркер — в данном случае конкретный образец мозговых волн, который ранее не был идентифицирован при большом депрессивном расстройстве.
Эти данные использовались для персонализации терапии, после чего в мозг Сары были помещены два электрода: один — в область, где был обнаружен биомаркер, а второй — в более глубокую область «депрессивного» контура Сары. Электрическая стимуляция дала практически сиюминутный результат.
Однако команда подчеркивает, что этот новый успешный результат пока достигнут только у одного пациента. Возможно, специалистам каждый раз придется находить у пациентов персонализированные маркеры депрессии и предоставлять им свой собственный специализированный стимулятор мозга.
«Мы разработали подход точной медицины, который позволил успешно справиться с устойчивой к лечению депрессией нашего пациента путем выявления и модуляции цепи в ее мозгу, которая однозначно связана с ее симптомами. Это исследование указывает путь к новой парадигме, которая отчаянно нужна психиатрии», — заключает соавтор исследования Эндрю Кристал.