Дерево из пробирки: ученые вырастили искусственную древесину
Тогда как выращиваемое в лаборатории мясо уже появляется в меню ресторанов, для получения древесины на всей планете по-прежнему вырубают леса. Однако ученые работают над изготовлением искусственной древесины и, похоже, им удалось сделать еще один шаг в этом направлении.
Исследователи из Массачусетского технологического института под руководством аспиранта Эшли Беквит начали с извлечения живых клеток из листьев растения цинния (Zínnia). Их поместили в жидкую питательную среду, где они начали воспроизводиться. Полученную партию клеток затем перенесли в трехмерную гелевую матрицу, где они продолжали размножаться.
Добавление растительных гормонов ауксина и цитокинина заставляет клетки производить лигнин, органический полимер, придающий древесине твердую консистенцию. Этот процесс позволил ученым вырастить небольшую жесткую деревянную структуру в форме гелевой матрицы.
Кроме того, варьируя уровни двух гормонов, можно было контролировать количество продуцируемого клетками лигнина, что позволило исследователям настроить структурные характеристики «древесины».
Хотя эксперименты, проводимые до сих пор, не были масштабными, есть надежда, что эта технология однажды позволит просто выращивать деревянные изделия, такие как столы, по мере необходимости. Мало того, что в таком случае не нужно будет вырубать леса, перевозить и обрабатывать деревья для получения древесины, но также не будет необходимости распиливать куски пиломатериалов по длине, а затем собирать их в нужную форму.
В настоящее время исследователи изучают возможность масштабирования системы для практического использования. Соавтор исследования Луис Фернандо Веласкес-Гарсия указывает на то, что ученым предстоит решить еще немало вопросов.
«Остается нерешенным вопрос: как перенести этот успех на другие виды растений? Было бы наивно думать, что мы можем повторять одно и то же с разными видами растительности. Может быть, у них разные "рычаги управления"», — заключает Веласкес-Гарсия.
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