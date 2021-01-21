Дерево из пробирки: ученые вырастили искусственную древесину

Тогда как выращиваемое в лаборатории мясо уже появляется в меню ресторанов, для получения древесины на всей планете по-прежнему вырубают леса. Однако ученые работают над изготовлением искусственной древесины и, похоже, им удалось сделать еще один шаг в этом направлении.

Исследователи из Массачусетского технологического института под руководством аспиранта Эшли Беквит начали с извлечения живых клеток из листьев растения цинния (Zínnia). Их поместили в жидкую питательную среду, где они начали воспроизводиться. Полученную партию клеток затем перенесли в трехмерную гелевую матрицу, где они продолжали размножаться.

Добавление растительных гормонов ауксина и цитокинина заставляет клетки производить лигнин, органический полимер, придающий древесине твердую консистенцию. Этот процесс позволил ученым вырастить небольшую жесткую деревянную структуру в форме гелевой матрицы.