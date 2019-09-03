Десятки мумий найдены возле древнейшей пирамиды мира: фото

Раскопки в обширном некрополе в Саккаре проводятся польскими археологами вот уже больше двух десятилетий. На фото, опубликованных в июле 2019, – одно из последних открытий: десятки погребений, сделанныx на рубеже старой и новой эры у подножия самой старого массивного каменного сооружения в мире – 4650-летней пирамиды Джосера.
Исследователи сосредоточили усилия на работе участка между районом между пирамидой и западным участком так называемого Сухого Рва. Последний представляет собой траншею глубиной 20 м и шириной около 40 вокруг пирамиды.
«Большинство захоронений, которые мы обнаружили в прошлом сезоне, были очень скромными. Над ними провели только основные процедуры бальзамирования, завернули в ткань и уложили прямо в ямы, вырытые в песке», – говорит руководитель раскопок доктор Камил Курашкевич.
Thirty-six mummies dating to between 600 B.C. and A.D. 100 have been discovered in Saqqara, Egypt.— Ticia Verveer (@ticiaverveer) August 30, 2019
One coffin was decorated with a nonsensical hieroglyphic inscription and rough depictions of jackals meant to represent Anubis, the god of death. https://t.co/K34NmxptqZ pic.twitter.com/Zs2oK3njR7
Внимание исследователей привлекли росписи на саркофаге – пара шакалов-Анубисов необычного голубого цвета и имитация иероглифической надписи на крышке.
«По-видимому, ремесленник, который нарисовал это, не умел читать, и, возможно, пытался воссоздать иероглифы, которые видел раньше. В любом случае, некоторые из нарисованных фигур не являются иероглифическими знаками, и не образуют связного текста», – отмечает египтолог.