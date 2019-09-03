Десятки мумий найдены возле древнейшей пирамиды мира: фото

Раскопки в обширном некрополе в Саккаре проводятся польскими археологами вот уже больше двух десятилетий. На фото, опубликованных в июле 2019, – одно из последних открытий: десятки погребений, сделанныx на рубеже старой и новой эры у подножия самой старого массивного каменного сооружения в мире – 4650-летней пирамиды Джосера.

Исследователи сосредоточили усилия на работе участка между районом между пирамидой и западным участком так называемого Сухого Рва. Последний представляет собой траншею глубиной 20 м и шириной около 40 вокруг пирамиды.

«Большинство захоронений, которые мы обнаружили в прошлом сезоне, были очень скромными. Над ними провели только основные процедуры бальзамирования, завернули в ткань и уложили прямо в ямы, вырытые в песке», – говорит руководитель раскопок доктор Камил Курашкевич.