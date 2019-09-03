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Наука

Десятки мумий найдены возле древнейшей пирамиды мира: фото

03 сентября 2019
Мумии у древнейшей пирамиды
Фото: J. Dąbrowski/PCMA
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Фото: J. Dąbrowski/PCMA
Польские археологи наткнулись на древнее погребение в некрополе Саккары на севере Египта.

Раскопки в обширном некрополе в Саккаре проводятся польскими археологами вот уже больше двух десятилетий. На фото, опубликованных в июле 2019, – одно из последних открытий: десятки погребений, сделанныx на рубеже старой и новой эры у подножия самой старого массивного каменного сооружения в мире – 4650-летней пирамиды Джосера.

Исследователи сосредоточили усилия на работе участка между районом между пирамидой и западным участком так называемого Сухого Рва. Последний представляет собой траншею глубиной 20 м и шириной около 40 вокруг пирамиды.

«Большинство захоронений, которые мы обнаружили в прошлом сезоне, были очень скромными. Над ними провели только основные процедуры бальзамирования, завернули в ткань и уложили прямо в ямы, вырытые в песке», – говорит руководитель раскопок доктор Камил Курашкевич.

Внимание исследователей привлекли росписи на саркофаге – пара шакалов-Анубисов необычного голубого цвета и имитация иероглифической надписи на крышке. 

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«По-видимому, ремесленник, который нарисовал это, не умел читать, и, возможно, пытался воссоздать иероглифы, которые видел раньше. В любом случае, некоторые из нарисованных фигур не являются иероглифическими знаками, и не образуют связного текста», – отмечает египтолог.

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