Детский зуб помог археологам совершить важное открытие

Оказывается, люди в Западной Европе появились раньше, чем мы думали, – 54 000 лет назад.

Во Франции нашли следы самого древнего присутствия человека в Западной Европе. Ученые обнаружили в гроте Мандрен зуб ребенка, который жил на этой земле около 54 000 лет назад.

Во время раскопок археологи нашли в пределах 12 культурных слоев пещеры, представлявших отдельные периоды времени, фрагменты зубов по крайней мере семи разных людей. Ученые выяснили, что шестеро из них были неандертальцами, но один зуб принадлежал ребенку Homo sapiens.

Коренной зуб оказался свидетельством того, что люди оказались в Западной Европе как минимум на 10 000 лет раньше, чем предполагалось. До этой находки ученые считали, что современные люди прибыли в Европу не ранее, чем 43 000 лет назад.

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Также ученые обнаружили в гроте различные артефакты и орудия уникальной неронской культуры, распространенной в долине реки Роны – например, заостренный костяной наконечник с боковыми насечками, обработанный клык благородного оленя, орлиный коготь с насечками и галька с выгравированной линией, разделяющей камешек на две почти равные части.

Грот Мандрен во Франции — уникальное место, где попеременно жили предки современного человека и неандертальцы. Новое исследование показало, что несколько их популяций сменялись на одной и той же территории — вероятно, это могло быть связано с изменением климата.

Ранее в Испании нашли остатки нового вида динозавров-титанозавров. Возраст существа, получившего название Abditosaurus kuehnei, оценивается в 70,5 миллиона лет.