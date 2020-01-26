Диета голубых зон: ешь как долгожитель

99-летняя Ассунта Подда энергично мешает что-то в глиняном горшке и широко улыбается. «Минестроне», – поясняет она, махнув рукой на свое творение. Я заглядываю в горшок. Под пленкой оливкового масла томятся фасоль, морковь, лук, чеснок, помидоры, фенхель, кольраби и травы. Из окна за спиной Ассунты на стол падает вечерний свет, озаряя этот средневековый обед.

«Садись», – приглашает Ассунта. Я присоединяюсь к ее семье и Джанни Песу, эпидемиологу, изучающему регион.

Ассунта одета в традиционную расшитую рубаху и черный свитер, ее шею украшает колье. Этот образ совсем не сочетается с ее ловкими движениями. Твердой рукой она легко наливает вино в пузатые бокалы и разливает дымящийся суп по тарелкам: «Теперь ешьте».

Мы находимся на восточных склонах сардинских гор Дженнардженту в Арцане, деревне, которая славится самым большим числом мужчин-долгожителей.

Джанни Пес, обнаружив этот феномен в конце 1990-х, провел тщательный опрос более 300 долгожителей, используя пространные анкеты. Джанни верит, что долголетие можно объяснить крутыми улочками, любовью к семье, почитанием старших, матриархальной культурой (за близких здесь отвечают в основном женщины) и простым традиционным рационом питания. А еще Джанни сделал любопытное открытие: оказывается, супруги долгожителей живут дольше, чем их братья и сестры – то есть рацион и образ жизни влияют на долголетие больше, чем гены.