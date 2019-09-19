Для чего изобрели робота-«летучую рыбу»: видео

Инженеры из имперского колледжа Лондона (Великобритания) изобрели робота, которые может передвигаться как летучая рыба. Эти представители фауны выпрыгивают из воды, помогая себе сильными ударами хвостом, а затем парят в воздухе с помощью широких грудных плавников. Так они способны преодолевать расстояние в десятки метров на высоте до пяти метров.
Внутри робота установлен небольшой насос, закачивающий воду в специальную камеру, наполненную карбидом кальция. Вступая с ним в химическую реакцию, вода создает газовую струю, которая позволяет роботу подняться над водой и продолжить полет.
В ходе испытаний робот весом в 160 г смог пролететь 26 метров. Он также способен поднимать объекты, в 25 раз превосходящие его собственный вес, высоко отрываясь от поверхности воды. В рамках одной экспедиции его можно использовать несколько раз: объем камеры позволяет воде неоднократно вступать в реакцию с карбидом кальция.
Благодаря этому новое устройство может быть использовано для взятия проб воды, невзирая на такие препятствия, как льдины или волны. Он также может работать в условиях, потенциально опасных для человека: например, в зараженной среде. Среди ближайших планов – мониторинг состояния воды, окружающей коралловые рифы и морские нефтяные платформы.
Посмотрите, как робот машет флагом в аэропорту.