Для чего изобрели робота-«летучую рыбу»: видео

Инженеры из имперского колледжа Лондона (Великобритания) изобрели робота, которые может передвигаться как летучая рыба. Эти представители фауны выпрыгивают из воды, помогая себе сильными ударами хвостом, а затем парят в воздухе с помощью широких грудных плавников. Так они способны преодолевать расстояние в десятки метров на высоте до пяти метров.

Внутри робота установлен небольшой насос, закачивающий воду в специальную камеру, наполненную карбидом кальция. Вступая с ним в химическую реакцию, вода создает газовую струю, которая позволяет роботу подняться над водой и продолжить полет.