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Наука

Для чего изобрели робота-«летучую рыбу»: видео

Анастасия Баринова
19 сентября 2019
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Фото: Imperial College London
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Фото: Imperial College London
Робот передвигается с помощью небольшого насоса.

Инженеры из имперского колледжа Лондона (Великобритания) изобрели робота, которые может передвигаться как летучая рыба. Эти представители фауны выпрыгивают из воды, помогая себе сильными ударами хвостом, а затем парят в воздухе с помощью широких грудных плавников. Так они способны преодолевать расстояние в десятки метров на высоте до пяти метров.

Внутри робота установлен небольшой насос, закачивающий воду в специальную камеру, наполненную карбидом кальция. Вступая с ним в химическую реакцию, вода создает газовую струю, которая позволяет роботу подняться над водой и продолжить полет.

В ходе испытаний робот весом в 160 г смог пролететь 26 метров. Он также способен поднимать объекты, в 25 раз превосходящие его собственный вес, высоко отрываясь от поверхности воды. В рамках одной экспедиции его можно использовать несколько раз: объем камеры позволяет воде неоднократно вступать в реакцию с карбидом кальция.

Благодаря этому новое устройство может быть использовано для взятия проб воды, невзирая на такие препятствия, как льдины или волны. Он также может работать в условиях, потенциально опасных для человека: например, в зараженной среде. Среди ближайших планов – мониторинг состояния воды, окружающей коралловые рифы и морские нефтяные платформы.

Посмотрите, как робот машет флагом в аэропорту.

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