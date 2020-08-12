Плацебо может оказывать положительный эффект, даже если пациент знает, что это плацебо

Врач, прописывающий пациенту плацебо под предлогом того, что это настоящее и полезное лекарство, явно нарушает фундаментальные принципы, лежащие в основе современной медицинской этики. Тем не менее, в некоторых случаях плацебо все еще может быть эффективным даже без обмана пациента, уверяют авторы работы.

Исследователи разработали эксперимент, чтобы проверить, вызывает ли плацебо, о котором известно пациенту, улучшение объективного нейронного биомаркера, связанного с эмоциональным дистрессом. Добровольцам показывали серию нейтральных или негативных изображений, измеряя биомаркер, называемый поздним положительным потенциалом (LPP).

В ходе эксперимента добровольцев, заранее прочитавших об эффектах плацебо, попросили вдохнуть назальный спрей, состоящий из физраствора. Им сказали, что назальный спрей — это плацебо, которое не содержит активных ингредиентов, но поможет уменьшить их негативные эмоциональные реакции на просмотр вызывающих тревогу изображений.

Участников контрольной группы попросили прочитать статью о нервных процессах, лежащих в основе переживания боли. Затем им предлагалось вдохнуть тот же спрей, однако им сказали, что цель аэрозоля — улучшить четкость физиологических показателей, которые записывались в ходе исследования.

Результаты показали, что добровольцы из группы плацебо показали большее снижение показателей LPP по сравнению с контрольной группой. Это одно из первых доказательств того, что не вводящее в заблуждение плацебо может влиять на объективный нейронный биомаркер эмоционального дистресса.

Джейсон Мозер, психолог из Университета штата Мичиган и соавтор нового исследования, предполагает, что таким «честным» плацебо может быть место в современной клинической практике. Он отмечает, что, необходимы дополнительные исследования, чтобы определить условия, при которых этот вид лечения был бы наиболее эффективным. Кроме того, пациенты, получающие плацебо, должны быть очень четко проинформированы о том, что они получают неактивные лекарства.

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