Древесные муравьи показали пример обратной эволюции

Древесные черепаховые муравьи или цефалоты (Cephalotes) обладают необычной внешностью: форма их головы может отличаться в пределах одного вида. У большинства из цефалот есть каста муравьев-солдат, которые своими головами — будто пробкой — перекрывают входы в муравейники.

У некоторых из них сплюснутые головы похожи на крышки канализационных люков, у других — головы почти квадратной формы, с помощью которых они могут формировать на выходе из гнезда построения, напоминающие перекрывающиеся щиты спартанской армии.