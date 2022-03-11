Древнего предка адских кальмаров-вампиров назвали в честь Байдена

У моллюска, жившего 328 миллионов лет назад, было десять щупалец.

Ученые из Американского музея естественной истории Йельского университета (США) описали древнейшего предка некоторых головоногих моллюсков вампироморфов. Этот отряд имеет общие черты как с осьминогами, так и с кальмарами, и сейчас включает лишь один ныне живущий вид – адских вампиров.

Безобидный вампир читать

Их предок жил около 328 миллионов лет назад. В отличие от потомков, у него было не восемь, а десять щупалец. Однако они уже были оснащены присосками, что, по всей видимости, делало моллюска весьма успешным охотником. Вид назвали Syllipsimopodi bideni.

Название рода (Syllipsimopodi) происходит от греческих слов syllípsimos — «цепкий» и pódi — «нога», так как у древнейшего головоногого уже были присоски на щупальцах. А видовой эпитет (bideni) моллюск получил в честь 46-го президента США Джозефа Байдена. Животное относится к большой группе головоногих моллюсков-вампироподов: их отличает мягкое тело и восемь щупалец. В эту группу также входят и кальмары-вампиры (вампироморфы). Отряд вампироморфов на сегодня почти полностью вымер, за исключением единственного вида — адского кальмара-вампира.

Так жутко кальмар-вампир выглядел в представлении французского художника в конце 19 века. На иллюстрации кальмар окрашен в черный цвет, потому что именно такими эти головоногие моллюски становились, когда их вылавливали из воды – а за кальмаром в естественной среде обитания тогда никто наблюдать не мог. Из-за той же ошибки глубоководных рыб долгое время считали ужасными черными чудовищами, потому что оценивали животных только по мертвым экземплярам, выброшенным на берег, тогда как в комфортной для себя среде глубоководные обитатели могут быть других цветов и форм. Фото: Resultats des campagnes scientifiques accomplies sur son yacht fasc 54, 1889. [Monaco]

Из-за того, что у вампироморфов отсутствует твердый скелет, их останки плохо сохранились в палеонтологической летописи. Описать моллюска Syllipsimopodi bideni ученые смогли благодаря исключению — прекрасно сохранившейся окаменелости кальмара-вампира из коллекции Королевского музея Онтарио в Торонто (Канада).

Кальмар Syllipsimopodi bideni Фото: Источник: Nature Communications

Этого моллюска обнаружили на территории современного штата Монтана (США) в 1988 году, но подробно исследовали его лишь сейчас.

Ученые полагают, что Syllipsimopodi bideni занимал ту же экологическую нишу хищника среднего звена, что и современные кальмары. По всей видимости, моллюск при помощи щупалец с присосками вытаскивал из раковин аммонитов — более мелких головоногих моллюсков. Кроме того, древний вампир охотился на плеченогих моллюсков и других панцирных морских животных.

Ранее сообщалось, что экспедиция Okeanos Explorer обнаружила в Мексиканском заливе существо, которое может быть новым видом: животное одновременно напомнило два типа моллюсков. По цвету животное похоже на адского кальмара-вампира, однако его щупальца располагаются по всему скрюченному телу, и он вращается при плавании, что характерно для наутилусов.