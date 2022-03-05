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National Geographic Россия №216, февраль 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
National Geographic Россия №216, февраль 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Наука

Древнейшие в мире мумии обнаружились в Португалии

National Geographic Россия

Фото: Peyroteo-Stjerna et al., Eur. J. Archaeol., 2022

Фото: Peyroteo-Stjerna et al., Eur. J. Archaeol., 2022

Возраст останков, обнаруженных в долине реки Саду, составляет 8000 лет.

Исследователи из Упсальского университета (Швеция) нашли древнейшие в мире мумии, возраст которых составляет около 8000 лет. Уникальная находка была сделана в долине реки Саду в Португалии.

Ранее ученые считали самыми древними в мире мумии чинчорро, обнаруженные в чилийской пустыне Акатама — их возраст составляет 7000 лет. В Египте, о котором мы думаем в первую очередь при упоминании мумий, подобные практики погребения стали использовать значительно позже — 5600 лет назад.

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По мнению ученых, мумификация была обычной практикой погребения в доисторические эпохи. Однако доказать это оказалось сложно — каким бы искусным ни был этот процесс, мягкие ткани со временем разлагаются. Останки, которые нашли в долине реки Саду в 60-х годах прошлого века, также почти не сохранили тканей. Их перевезли в португальский Национальный музей археологии, но ученым пришлось приостановить исследования из-за фотографий плохого качества с места раскопок.

Однако недавно исследователи нашли снимки, ранее считавшиеся утерянными. На них видно расположение останков, указывающее на мумификацию.

«Здесь мы имеем дело с преднамеренной мумификацией, это видно по особому отношению к телу, включая его перемещение в определенное место», — рассказали шведские ученые.

Фото: Peyroteo-Stjerna et al., Eur. J. Archaeol., 2022
Фото: Peyroteo-Stjerna et al., Eur. J. Archaeol., 2022

Найденные снимки позволили в деталях реконструировать обряд погребения и понять, как именно обращались с останками еще до их захоронения. Версию о мумификации подтвердили и антропологи, которые провели ряд экспериментов по разложению тела.

К признакам, указывающим на мумификацию, среди прочего относятся сильно согнутые конечности, отсутствие экзартикуляции (это ампутация без распиливания костных тканей) и осадочные отложения на костях.

Ранее сообщалось, что ученые реконструировали облик мумии, которая была найдена в древнеегипетской гробнице в Долине Царей и получила обозначение KV55 (Kings' Valley № 55).

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