Древнейший кратер Земли образовался не от метеорита

По словам исследователей, есть несколько мест, где породы плавились и перекристаллизовывались глубоко под землей. Этот процесс, называемый метаморфизмом, произошел бы почти мгновенно, если бы был вызван ударом. Однако, по их расчетам, это произошло на 40 миллионов лет позже, чем предполагали предыдущие исследователи.

«Мы отправились туда, чтобы исследовать местность для потенциальных разведок полезных ископаемых, и именно благодаря тщательному изучению местности и данным, собранным с 2012 года, мы пришли к выводу, что особенности не соответствуют падению метеорита.

Хотя мы были разочарованы тем, что работали не со структурой, возникшей в результате падения метеорита на планету три миллиарда лет назад, наука направлена ​​на продвижение знаний через открытия, и и наше понимание древней истории Земли продолжает развиваться», — заключил Якимчук.