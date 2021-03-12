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Наука

Древнейший кратер Земли образовался не от метеорита

National Geographic Россия
12 марта 2021
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Маниитсок, Гренландия
Фото: Destination Arctic Circle / Flickr
Ученые опровергли результаты предыдущего исследования, говорившего об ударном характере кратера в Гренландии.

В 2012 году международная группа ученых объявила об открытии древнейшего ударного кратера на Земле в окрестностях города Маниитсок в Гренландии. По версии исследователей, кратер диаметром 100 километров образовался в результате падения 30-километрового астероида три миллиарда лет назад. 

В новой работе группа ученых во главе с Крисом Якимчуком из Университета Ватерлоо опровергает результаты предыдущего исследования. По их версии, особенности этого региона несовместимы с ударным кратером.

«Кристаллы циркона в породе похожи на маленькие капсулы времени. В них сохраняются древние повреждения от ударных волн при ударе метеорита. Мы не обнаружили в них таких повреждений», — Крис Якимчук.

По словам исследователей, есть несколько мест, где породы плавились и перекристаллизовывались глубоко под землей. Этот процесс, называемый метаморфизмом, произошел бы почти мгновенно, если бы был вызван ударом. Однако, по их расчетам, это произошло на 40 миллионов лет позже, чем предполагали предыдущие исследователи.

«Мы отправились туда, чтобы исследовать местность для потенциальных разведок полезных ископаемых, и именно благодаря тщательному изучению местности и данным, собранным с 2012 года, мы пришли к выводу, что особенности не соответствуют падению метеорита.

Хотя мы были разочарованы тем, что работали не со структурой, возникшей в результате падения метеорита на планету три миллиарда лет назад, наука направлена ​​на продвижение знаний через открытия, и и наше понимание древней истории Земли продолжает развиваться», — заключил Якимчук.

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