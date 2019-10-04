Древнейший возбудитель чумы оказался родом из Поволжья

Чума – одна из самых смертоносных болезней в истории человечества. Первой известной пандемией считается так называемая «Юстинианова чума» (551–580 гг.), которая началась в Египте. Охватив территорию всего цивилизованного мира того времени, она унесла более 100 млн. жизней.



Вторая крупнейшая волна началась в XIV веке. Ее жертвами в течение следующих 500 лет были жители Азии и Европы. Существует две гипотезы, объясняющие, как патогенная бактерия оставалась активной на протяжении нескольких веков. Предположительно, чумную палочку (лат. Yersinia pestis) несколько раз завозили из Азии, либо же она «пряталась» в естественных резервуарах. Недавно международная группа ученых нашла «виновника» второй пандемии чумы: родиной древнейшего штамма чумной палочки может являться Поволжье.

Специалисты под руководством Йоханнеса Краузе (Johannes Krause) из Института мировой истории Общества Макса Планка изучали останки людей из разных частей Европы, умерших в период буйства чумы: между XIV–XVII веками. Кроме того, были заново проанализированы 15 уже известных геномов средневековой чумной палочки; три генома из останков II-VI веков нашей эры, и три генома, относящиеся к бронзовому веку. В качестве референсных было использовано 233 современных генома Y. pestis.



Исследователи смогли реконструировать 34 генома чумной палочки. Девять из этого числа происходили из Германии, 15 – из Швейцарии, семь – из Англии, один – из Франции и два – из местности, где в настоящее время находится город Лаишево (Республика Татарстан). Построив филогенетическое дерево, ученые обнаружили, что европейскую эпидемию черной смерти вызывали несколько близких видов микробов чумной палочки. Продвигаясь на Запад, бактерии мутировали, образовав несколько разных штаммов, и самый древний из них был найден в захоронении близ города Лаишево на реке Кама.

Исследователи отмечают, что лишь приподняли завесу тайны, и не исключают, что анализ других останков может дать новые результаты. Но пока их нет, точкой входа чумы в Европу считается Поволжье.



К сожалению, смертоносное заболевание не побеждено до сих пор.