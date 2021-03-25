Древнерусские надписи об убийстве Андрея Боголюбского прочитали с помощью 3D-моделирования

Ученые НИУ ВШЭ и Института славяноведения РАН с помощью 3D-моделирования прочитали и восстановили текст древнейшего памятника письменности Северо-Восточной Руси — надписи об убийстве князя Андрея Боголюбского, сделанной в 1175-1176 годах на стене собора в Переславле-Залесском.

«Трехмерное моделирование оказалось чрезвычайно полезным в изучении древних надписей. Это исключительно эффективный способ фиксации эпиграфических памятников. Он важен и для сохранения самих надписей, подверженных разрушению из-за эрозии каменных поверхностей, и как технология, дающая возможность независимой проверки точности предлагаемых прочтений. Для эпиграфики эта возможность очень важна, она позволяет преодолеть нередко», — говорит Алексей Гиппиус, член-корреспондент РАН, ведущий научный сотрудник Лаборатории лингвосемиотичеких исследований НИУ ВШЭ.

Надпись сохранилась со значительными повреждениями, сильно затруднившими прочтение. Первоначальная версия текста содержала ряд неточностей и пропусков. В итоговой публикации текст прочитан существенно более полно — во многом благодаря 3D-модели, построенной фотограмметрическим способом в Лаборатории дистанционного зондирования и анализа пространственных данных (Лабораторией RSSDA).