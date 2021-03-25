Древнерусские надписи об убийстве Андрея Боголюбского прочитали с помощью 3D-моделирования

Ученые НИУ ВШЭ и Института славяноведения РАН с помощью 3D-моделирования прочитали и восстановили текст древнейшего памятника письменности Северо-Восточной Руси — надписи об убийстве князя Андрея Боголюбского, сделанной в 1175-1176 годах на стене собора в Переславле-Залесском.
«Трехмерное моделирование оказалось чрезвычайно полезным в изучении древних надписей. Это исключительно эффективный способ фиксации эпиграфических памятников. Он важен и для сохранения самих надписей, подверженных разрушению из-за эрозии каменных поверхностей, и как технология, дающая возможность независимой проверки точности предлагаемых прочтений. Для эпиграфики эта возможность очень важна, она позволяет преодолеть нередко», — говорит Алексей Гиппиус, член-корреспондент РАН, ведущий научный сотрудник Лаборатории лингвосемиотичеких исследований НИУ ВШЭ.
Надпись сохранилась со значительными повреждениями, сильно затруднившими прочтение. Первоначальная версия текста содержала ряд неточностей и пропусков. В итоговой публикации текст прочитан существенно более полно — во многом благодаря 3D-модели, построенной фотограмметрическим способом в Лаборатории дистанционного зондирования и анализа пространственных данных (Лабораторией RSSDA).
На основе большого числа цифровых фотографий исследователи получили трехмерную модель надписи. К ее поверхности они применили математические алгоритмы, «подсветившие» поврежденные части надписи и сделавшие их более читаемыми. Это позволило почти полностью прочесть список заговорщиков, включающий двенадцать имен (в летописях упомянуты только четверо).
Андрей Боголюбский — один из известнейших русских князей домонгольской эпохи, правивший во Владимире с 1157 по 1174 год. Он стал первым из Рюриковичей, кто после получения великокняжеского титула отказался переезжать в Киев. Вместо этого он остался во Владимире, положив начало Великому княжеству Владимирскому. Это изменило ход политической истории Руси, значение Киева как главного города начало постепенно сходить на нет.
При Андрее Боголюбском Владимирское княжество стало одним из самых могущественных на Руси. В его состав входили такие города, как Суздаль, Ростов и недавно основанная Москва. Однако укрепление самодержавной власти князя и авторитарные методы правления настроили против него широкие круги подданных. Конфликт вылился в заговор, в результате которого князь был убит 29 июня 1174 года.
Убийству Андрея Боголюбского посвящена надпись, найденная осенью 2015 года при расчистке стен Спасо-Преображенского собора XII века в Переславле-Залесском на внешней стене южной апсиды храма. Она содержит список убийц, проклятие им и провозглашение вечной памяти убитому князю. Скорее всего надпись была выполнена в 1175–1176 годах, во время княжения в Переяславле младшего брата Андрея — Всеволода Юрьевича. Это делает его древнейшим, относительно точно датируемым памятником письменности Северо-Восточной Руси.
Прояснились и важные детали. Например, написание через «ц» отчества одного из зачинщиков заговора, Якима, — Куцкович, делает вероятным новгородское происхождение его отца, Кучка. Отчество другого заговорщика, Ефрема Моизича, ученые возводят к арабскому имени Му’изз — это мог быть потомок мусульманина из Волжской Булгарии. Редчайшее имя последнего в списке убийц, Стырята, ученые также обнаружили в крупнейшей древнерусской глаголической надписи, найденной в 2017 году при раскопках руин церкви Благовещения на Городище в Новгороде.
Надпись из Переславля-Залесского значима и для истории Церкви — это древнейший случай предания анафеме на Руси государственных преступников. Важна она и как источник по истории русского языка, демонстрируя, в частности, значительную продвинутость процесса падения редуцированных — утраты звуков [ъ] и [ь], происходившей как раз во второй половине XII века.
3D-моделирование ранее также помогло в изучении уникального эпиграфического комплекса Южной Руси — надписей из церкви Святого Пантелеимона в Галиче. За последние годы они выдержали несколько публикаций, сильно разошедшихся в передаче и интерпретации текстов.
Фотограмметрическое документирование надписей, создание их трехмерных моделей и последующее изучение позволили по-новому прочесть акты трех галицких князей XIII века. Записанные на стенах храма, эти древнейшие образцы судебной документации Руси составляют «каменный архив», доступный теперь для всех желающих на сайте лаборатории RSSDA. Там же представлены и другие надписи, которые ожидают академической публикации.
Ученые отмечают, что на исследованных надписях работа не заканчивается. На подходе публикации, посвященные надписям-граффити Новгорода, Киева, Смоленска, Старой Рязани и других древнерусских городов. Разработана и находится в стадии заполнения онлайн-база данных «Древнерусская эпиграфика XI–XV веков».