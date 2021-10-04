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Наука

Дрон снял ураган, находясь внутри него: видео

Анастасия Баринова
04 октября 2021
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Фото: Saildrone, Inc.
Беспилотный аппарат был направлен в самый центр урагана 4-й категории.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) опубликовало первые в мире видеозаписи, сделанные изнутри урагана в Атлантическом океане. Техническую сторону исследования обеспечила компания Saildrone. Ее беспилотник Saildrone Explorer SD 1045, направленный в центр урагана 4-й категории «Сэм», смог выдержать волны высотой 15 м и скорость ветра до 200 км/ч.

Аппарат не только ведет съемку, но также фиксирует скорость и направление ветра, атмосферное давление, температуру, соленость, влажность и другие важные параметры. Собранные данные помогут в изучении и прогнозировании подобных явлений.

«Быстрая интенсификация: когда ураганные ветры усиливаются за считанные часы — представляет собой серьезную угрозу для прибрежных сообществ. Используя данные, собранные с помощью морских дронов, мы надеемся улучшить модели прогнозов, которые предсказывают быстрое усиление ураганов, что позволит своевременно предупредить население об опасности», — NOAA.

Длина аппарата составляет 7 метров. Он приводится в движение ветром, при этом конструкция его крыла позволяет ему противостоять экстремальным условиям. По сообщению NOAA, подобная съемка произведена впервые в мире.

Узнайте о других разработках компании Saildrone, помогающих изучать погоду и море.

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