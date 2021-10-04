Дрон снял ураган, находясь внутри него: видео

Беспилотный аппарат был направлен в самый центр урагана 4-й категории.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) опубликовало первые в мире видеозаписи, сделанные изнутри урагана в Атлантическом океане. Техническую сторону исследования обеспечила компания Saildrone . Ее беспилотник Saildrone Explorer SD 1045, направленный в центр урагана 4-й категории «Сэм», смог выдержать волны высотой 15 м и скорость ветра до 200 км/ч.

Аппарат не только ведет съемку, но также фиксирует скорость и направление ветра, атмосферное давление, температуру, соленость, влажность и другие важные параметры. Собранные данные помогут в изучении и прогнозировании подобных явлений.