Дрон снял ураган, находясь внутри него: видео

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) опубликовало первые в мире видеозаписи, сделанные изнутри урагана в Атлантическом океане. Техническую сторону исследования обеспечила компания Saildrone. Ее беспилотник Saildrone Explorer SD 1045, направленный в центр урагана 4-й категории «Сэм», смог выдержать волны высотой 15 м и скорость ветра до 200 км/ч.
Аппарат не только ведет съемку, но также фиксирует скорость и направление ветра, атмосферное давление, температуру, соленость, влажность и другие важные параметры. Собранные данные помогут в изучении и прогнозировании подобных явлений.
Длина аппарата составляет 7 метров. Он приводится в движение ветром, при этом конструкция его крыла позволяет ему противостоять экстремальным условиям. По сообщению NOAA, подобная съемка произведена впервые в мире.
Узнайте о других разработках компании Saildrone, помогающих изучать погоду и море.