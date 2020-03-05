«Два — это тоже в некоторой степени восемь»: как устроено чувство юмора у математиков

Давайте взглянем на какую-нибудь простую шутку.

Современных детей ставят в угол, в котором хуже всего ловит wi-fi.

Почему сейчас вы улыбнулись? Потому что шутка сыграла на несоответствии вашим ожиданиям. Любой комик знает, что сначала надо предложить зрителям знакомую ситуацию, а потом разбить ее чем-то неожиданным. То, что «современных детей ставят в угол», нам знакомо (кому-то даже по своему опыту), зато внезапный финал «в котором хуже всего ловит wi-fi» сбивает нас с толку. Для нас угол — это слезы, обида, раздражение, но никак не wi-fi. Зато неработающий wi-fi — это тоже слезы, обида и раздражение. Так мы соотносим конец шутки с началом, разрешаем несоответствие и смеемся над ним.

Несоответствие ожиданиям лежит в основе любого парадокса — поэтому он работает как сильнейший комический прием. Взгляните на типичную шутку из аккаунта актера Райана Рейнольдса:

Быть отцом — одна из величайших радостей на свете. Не считая тех чудесных лет, которые я провел без ребенка, конечно.

Похожий прием лежит в основе шуточной теоремы о вечном блаженстве и бутерброде с ветчиной:

Что может быть лучше вечного блаженства? Ничего. А бутерброд с ветчиной лучше, чем ничего. Следовательно, бутерброд с ветчиной лучше, чем вечное блаженство.

Быть отцом — лучше всего на свете, но не быть им — еще лучше. Ничего не может быть лучшего вечного блаженства, но бутерброд с ветчиной лучше, чем ничего. Где логика? Дело в том, что оба парадокса соотносятся с нашим жизненным опытом: мы знаем, насколько тяжело быть родителем, и знакомы с противоречием, что иногда тебе очень тяжело, но одновременно ты очень счастлив. Мы знаем, что ничего — это абсолютная степень пустоты, но в пустоте всегда найдется место для бутерброда. Мы знаем, что такое испытывать два противоположных состояния одновременно — и в этом, как ни странно, у нас много общего с профессиональными математиками.