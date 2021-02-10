Движение тектонических плит Земли: миллиард лет за 40 секунд в одном видео

«Наша планета уникальна тем, что на ней существует жизнь. Но это возможно только благодаря геологическим процессам, таким как тектоника плит», — говорит Дитмар Мюллер из Сиднейского университета.

Ведущий автор и создатель видео доктор Эндрю Мердит начал работу над проектом, будучи аспирантом у профессора Мюллера в Школе наук о Земле Сиднейского университета.

Ученые со всех континентов собрали и опубликовали данные, собранные, в частности, в труднодоступных и отдаленных регионах. Эти данные были обработаны и сведены воедино, в результате чего получилась модель движения плит за миллиард лет.