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Наука

Движение тектонических плит Земли: миллиард лет за 40 секунд в одном видео

National Geographic Россия
10 февраля 2021
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Фото: University of Sydney
Благодаря этому движению возможна жизнь на нашей планете.

Геофизики выпустили видео, которое впервые демонстрирует непрерывное движение тектонических плит Земли за последний миллиард лет.

Видео, основанное на новом исследовании, опубликованном в мартовском выпуске журнала Earth-Science Reviews за 2021 год, в частности демонстрирует, что когда-то Антарктида располагалась на экваторе. 

«Наша планета уникальна тем, что на ней существует жизнь. Но это возможно только благодаря геологическим процессам, таким как тектоника плит», — говорит Дитмар Мюллер из Сиднейского университета.

Ведущий автор и создатель видео доктор Эндрю Мердит начал работу над проектом, будучи аспирантом у профессора Мюллера в Школе наук о Земле Сиднейского университета.

Ученые со всех континентов собрали и опубликовали данные, собранные, в частности, в труднодоступных и отдаленных регионах. Эти данные были обработаны и сведены воедино, в результате чего получилась модель движения плит за миллиард лет.

«Планета Земля невероятно динамична, ее поверхность состоит из плит, которые постоянно сталкиваются друг с другом – это уникальное явление для известных каменистых планет. Эти пластины движутся со скоростью, с которой растут ногти, но, когда миллиард лет превращается в 40 секунд, получается завораживающий танец. Океаны открываются и закрываются, континенты расходятся и периодически рекомбинируют, образуя огромные суперконтиненты», — Сабин Захирович, соавтор исследования из Сиднейского университета.

Работа позволит лучше понять, как внутренняя часть Земли конвектируется, химически перемешивается и теряет тепло из-за расширения морского дна и вулканизма. В свою очередь это поспособствует изучению процессов изменения климата и того, как как питательные вещества текут из глубин Земли, чтобы стимулировать биологическую эволюцию.

«Жизнь на Земле не существовала бы без тектоники плит. С этой новой моделью мы стали ближе к пониманию того, как эта прекрасная голубая планета стала нашей колыбелью», — заключает Мюллер. 

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