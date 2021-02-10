Движение тектонических плит Земли: миллиард лет за 40 секунд в одном видео

Геофизики выпустили видео, которое впервые демонстрирует непрерывное движение тектонических плит Земли за последний миллиард лет.
Видео, основанное на новом исследовании, опубликованном в мартовском выпуске журнала Earth-Science Reviews за 2021 год, в частности демонстрирует, что когда-то Антарктида располагалась на экваторе.
«Наша планета уникальна тем, что на ней существует жизнь. Но это возможно только благодаря геологическим процессам, таким как тектоника плит», — говорит Дитмар Мюллер из Сиднейского университета.
Ведущий автор и создатель видео доктор Эндрю Мердит начал работу над проектом, будучи аспирантом у профессора Мюллера в Школе наук о Земле Сиднейского университета.
Ученые со всех континентов собрали и опубликовали данные, собранные, в частности, в труднодоступных и отдаленных регионах. Эти данные были обработаны и сведены воедино, в результате чего получилась модель движения плит за миллиард лет.
Работа позволит лучше понять, как внутренняя часть Земли конвектируется, химически перемешивается и теряет тепло из-за расширения морского дна и вулканизма. В свою очередь это поспособствует изучению процессов изменения климата и того, как как питательные вещества текут из глубин Земли, чтобы стимулировать биологическую эволюцию.
«Жизнь на Земле не существовала бы без тектоники плит. С этой новой моделью мы стали ближе к пониманию того, как эта прекрасная голубая планета стала нашей колыбелью», — заключает Мюллер.