Движение земных плит началось на 400 млн лет раньше, чем считалось

Геолог Алек Бреннер из Гарвардского университета и его коллеги измерили магнитные ориентации железосодержащих минералов в базальте Ханиэтер – слое породы, образовавшемся между 3,19 и 3,18 млрд лет назад. Этот базальт является частью кратона Пилбара, древнего континента в Западной Австралии, который включает в себя породы, возраст которых составляет 3,5 миллиарда лет.

Исследователи обнаружили, что этот кратон находился в движении между 3,35 млрд и 3,18 млрд лет назад, дрейфуя по планете со скоростью не менее 2,5 сантиметров в год. Эта скорость сравнима с современными движениями плит.

В базальтовом слое, который превратился в лаву и застыл во время перемещения кратона, есть железосодержащие минералы, которые действуют как крошечные маячки, указывающие путь к магнитным полюсам земли. Пока лава еще была расплавлена, минералы постоянно вращались, ориентируясь на север или юг магнитного полюса.