Движение земных плит началось на 400 млн лет раньше, чем считалось

Геолог Алек Бреннер из Гарвардского университета и его коллеги измерили магнитные ориентации железосодержащих минералов в базальте Ханиэтер – слое породы, образовавшемся между 3,19 и 3,18 млрд лет назад. Этот базальт является частью кратона Пилбара, древнего континента в Западной Австралии, который включает в себя породы, возраст которых составляет 3,5 миллиарда лет.
Исследователи обнаружили, что этот кратон находился в движении между 3,35 млрд и 3,18 млрд лет назад, дрейфуя по планете со скоростью не менее 2,5 сантиметров в год. Эта скорость сравнима с современными движениями плит.
В базальтовом слое, который превратился в лаву и застыл во время перемещения кратона, есть железосодержащие минералы, которые действуют как крошечные маячки, указывающие путь к магнитным полюсам земли. Пока лава еще была расплавлена, минералы постоянно вращались, ориентируясь на север или юг магнитного полюса.
Ученые долгое время используют такие магнитные указатели, чтобы проследить движения плит и описать шаги дрейфующих кусков континентов. Но постоянное измельчение и смещение тектонических плит Земли в течение последних нескольких миллиардов лет многократно преобразовали поверхность планеты, оставив лишь несколько девственных обнажений, возраст которых превышает 3 миллиарда лет.
Базальт Ханиэтер как раз представляет такой образец, как древнего, так и относительно незатронутого метаморфизмом вещества. Команда исследователей изучила 235 образцов базальта, используя квантовый алмазный микроскоп, который может обнаружить следы магнетизма в масштабе микрометров. Из этих анализов исследователи создали карту магнитных ориентаций в породе с высоким разрешением.
Основываясь на созданной карте, ученые выяснили, что около 3,2 млрд лет назад кратон Пилбара находился на широте около 45° на юге или на севере. Точное расположение неизвестно, поскольку исследователи не знают, где в то время находились магнитные полюса Земли. В любом случае, эта часть древней коры показывала устойчивое движение, как и современные плиты.
Считается, что движение плит стало глобальным процессом на Земле не ранее, чем 2,8 миллиарда лет назад. До этого внутреннее пространство Земли считалось слишком горячим для того, чтобы на поверхности образовывались холодные жесткие пластины или происходила глубокая субдукция, когда одна плита земной коры погружалась под другую.
Бреннер отметил, что эти данные имеют значение для изучения эволюции жизни на Земле. По его словам, неясно, работал ли этот процесс, когда появились первые одноклеточные организмы, которые сегодня датируются 3,45 млрд лет. Однако известно, что в настоящее время движение плит тесно связано с биосферой.
Исследователи говорят, что активное смещение плит, аналогичное современному, является наиболее вероятным объяснением полученным данным. Однако они признают, что нельзя исключать и другие возможные объяснения.
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