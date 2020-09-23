Двух детенышей редчайшего яванского носорога заметили в Индонезии

Яванский носорог (Rhinoceros sondaicus) относится к роду индийских носорогов. Он достигает в длину трех метров, высота в холке – до 1,7 метра, его единственный рог имеет размер около 20 сантиметров. У яванских носорогов есть складки дряблой кожи, из-за чего они выглядят одетыми в броню.
В прошлом ареал обитания яванского носорога включал всю материковую Юго-Восточную Азию, Большие Зондские острова, юго-восточную часть Индии и крайний юг Китая. Еще недавно это животное встречалось во вьетнамском национальном парке Каттьен, но к 2011 году браконьеры убили последнего дикого носорога на его территории. На сегодняшний день яванский носорог обитает только в национальном парке Уджунг-Кулон на западной оконечности острова Ява в Индонезии, но и там его численность не превышает нескольких десятков особей. Сейчас количество редких млекопитающих в парке достигло 74 особей. По данным МСОП, этот вид находится на грани полного исчезновения.
Недавно фотоловушки, установленные в парке, запечатлели новичков в парке – двух маленьких детенышей яванского носорога. Власти заявили, что детеныши носорогов – самку назвали Хелен, а самца Лютер – были замечены вместе со своими матерями на кадрах, сделанных с марта по август почти сотней скрытых камер, установленных в национальном парке Уджунг-Кулон.
Носорожий рог – один из самых ценных товаров на экзотическом рынке. В отличие от рогов многих животных носорожий не является костью. Он состоит в основном из кератина – того самого белка, который входит в состав наших волос и ногтей, – так что, если срезать такой рог, он может отрасти снова. Широко распространена нелегальная торговля рогами носорогов, прежде всего с Вьетнамом и Китаем, где измельченный в порошок рог животного числится верным средством, исцеляющим любой недуг, от рака до похмелья. А еще многие верят, что это – отличный афродизиак. Именно из-за популярности в традиционной медицине и якобы чудодейственных свойств носорожьих рогов практически все пять ныне живущих видов носорогов являются желанной добычей браконьеров.
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