Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №201, июль–август 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
Наука

Двух детенышей редчайшего яванского носорога заметили в Индонезии

Анастасия Крутикова
23 сентября 2020
носороги.jpg
Фото: Handout/Environment and Forestry Ministry/AFP
Это дает надежду на восстановление популяции,

Яванский носорог (Rhinoceros sondaicus) относится к роду индийских носорогов. Он достигает в длину трех метров, высота в холке – до 1,7 метра, его единственный рог имеет размер около 20 сантиметров. У яванских носорогов есть складки дряблой кожи, из-за чего они выглядят одетыми в броню.

6951496177_a4a5a2b6ca_k.jpg
Antony Grossy / Flickr Яванские носороги

В прошлом ареал обитания яванского носорога включал всю материковую Юго-Восточную Азию, Большие Зондские острова, юго-восточную часть Индии и крайний юг Китая. Еще недавно это животное встречалось во вьетнамском национальном парке Каттьен, но к 2011 году браконьеры убили последнего дикого носорога на его территории. На сегодняшний день яванский носорог обитает только в национальном парке Уджунг-Кулон на западной оконечности острова Ява в Индонезии, но и там его численность не превышает нескольких десятков особей. Сейчас количество редких млекопитающих в парке достигло 74 особей. По данным МСОП, этот вид находится на грани полного исчезновения. 

Недавно фотоловушки, установленные в парке, запечатлели новичков в парке – двух маленьких детенышей яванского носорога. Власти заявили, что детеныши носорогов – самку назвали Хелен, а самца Лютер – были замечены вместе со своими матерями на кадрах, сделанных с марта по август почти сотней скрытых камер, установленных в национальном парке Уджунг-Кулон. 

«Эти малыши дают большие надежды на продолжение жизни редких яванских носорогов, находящихся под угрозой исчезновения», – отметил высокопоставленный чиновник министерства окружающей среды.

Носорожий рог – один из самых ценных товаров на экзотическом рынке. В отличие от рогов многих животных носорожий не является костью. Он состоит в основном из кератина – того самого белка, который входит в состав наших волос и ногтей, – так что, если срезать такой рог, он может отрасти снова. Широко распространена нелегальная торговля рогами носорогов, прежде всего с Вьетнамом и Китаем, где измельченный в порошок рог животного числится верным средством, исцеляющим любой недуг, от рака до похмелья. А еще многие верят, что это – отличный афродизиак. Именно из-за популярности в традиционной медицине и якобы чудодейственных свойств носорожьих рогов практически все пять ныне живущих видов носорогов являются желанной добычей браконьеров. 

Узнайте о том, каких животных (помимо носорогов) мы теряем. 

рекомендации
Telegram

А вы знаете, что у нас есть канал в Телеграме? Подписывайтесь!

Звезда

В Малайзии хотят клонировать суматранского носорога, который полностью исчез в стране

Замок

Недикий Запад: путешествие по русской Прибалтике

Вопросительный знак, вопрос

Как могли бы выглядеть объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, если бы их восстановили