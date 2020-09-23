Двух детенышей редчайшего яванского носорога заметили в Индонезии

В прошлом ареал обитания яванского носорога включал всю материковую Юго-Восточную Азию, Большие Зондские острова, юго-восточную часть Индии и крайний юг Китая. Еще недавно это животное встречалось во вьетнамском национальном парке Каттьен, но к 2011 году браконьеры убили последнего дикого носорога на его территории. На сегодняшний день яванский носорог обитает только в национальном парке Уджунг-Кулон на западной оконечности острова Ява в Индонезии, но и там его численность не превышает нескольких десятков особей. Сейчас количество редких млекопитающих в парке достигло 74 особей. По данным МСОП, этот вид находится на грани полного исчезновения.

Недавно фотоловушки, установленные в парке, запечатлели новичков в парке – двух маленьких детенышей яванского носорога. Власти заявили, что детеныши носорогов – самку назвали Хелен, а самца Лютер – были замечены вместе со своими матерями на кадрах, сделанных с марта по август почти сотней скрытых камер, установленных в национальном парке Уджунг-Кулон.