Экосистему Норильска предложили восстанавливать с помощью бактерий и червей

Почвы, поврежденные разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, необходимо очищать и восстанавливать с помощью микроорганизмов, собранных непосредственно с места разлива, наработанных в лаборатории и возвращенных обратно в грунт — таким мнением поделились сотрудники Института проблем нефти и газа СО РАН (Якутск).
Мерзлотные экосистемы чувствительны к любому техногенному воздействию. Если вовремя не очистить их от нефтепродуктов, то последние окажут сильное негативное влияние на окружающую среду: в течение десятилетий они будут вымываться подземными водами и окисляться в почве.
По словам Ерофеевской, Просочившиеся в почву нефтепродукты будут трансформироваться, загрязнять соседние участки, а растительность и микрофлора погибнет из-за нарушения воздухообмена. Поскольку дизельное топливо в разы токсичнее сырой нефти, его попадание в мерзлотную почву может привести к полной деградации земель и изменению биоценозов в водоемах.
Чтобы ликвидировать последствия загрязнения, для начала проводится техническая рекультивация. Разлитый нефтепродукт собирается с воды и почвы при помощи сорбентов. Однако часть его уже просочилась в грунт (по предположениям сибирских ученых, на глубину около 10–20 сантиметров). Поэтому следующим этапом необходима доочистка с помощью биопрепаратов на основе микроорганизмов. Эта технология уже известна, существует немало промышленных соединений, работающих таким образом. Однако они не предназначены для условий вечной мерзлоты и не выдерживают низких температур, а также резких их перепадов.
Специалисты подчеркивают: для наиболее быстрого восстановления экосистемы важно нарабатывать не только те бактерии, которые питаются нефтепродуктами, но и всю непатогенную аборигенную микрофлору с загрязненного участка. «Нужны и углеводородокисляющие микроорганизмы, и азот-фиксирующие, и фосфат-мобилизирующие. По съемкам с территории аварии видно, что там всё перекопано, почвенный слой нарушен. И поэтому для данной территории лучше полностью мобилизовать всю почвенную микрофлору», — отмечает Ерофеевская.
Еще более серьезной проблемой являются нефтепродукты, попавшие в местные водоемы. Однако если мобилизовать аборигенную микрофлору на тяжелых носителях, можно избавиться и от них.
«Это можно делать и с водой, но для нее понадобится очень много биопрепарата из-за глубины и того, что нефтепродукт уже оседает на дно. Тем не менее, если это водоем со стоячей водой (например, озеро), то можно было бы очистить и донные осадки. Например, так: аборигенную микрофлору иммобилизовать на тяжелый носитель, допустим, на апатиты, цеолиты, глины, которые утонут, а бактерии высвободятся и сделают свое дело», — говорит Ерофеевская.
Заведующий лабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем СО РАН (Барнаул) кандидат биологических наук Владимир Викторович Кириллов рассказал о разработках сибирских ученых, которые могли бы быть полезны. «Наши коллеги из Тюменского государственного университета создали и запатентовали метод иммобилизации микроорганизмов на биобонах. Это очень продвинутая методика для очистки рек. Томские специалисты научились разводить олигохет — родственников дождевых червей, которые живут в донных отложениях водоема. Их берут из природы, культивируют и вбрасывают в загрязненные участки», — пояснил эколог.
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Ранее мы писали, как 29 мая на Норильской ТЭЦ № 3 произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. Она повлекла утечку 21 тысячи тонн нефтепродуктов. Площадь загрязнения составила около 100 тысяч квадратных метров. Нефтепродукты попали в местные водоемы. Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ на водных объектах в Норильске после происшествия на ТЭЦ превышена в десятки тысяч раз.
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