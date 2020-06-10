Экосистему Норильска предложили восстанавливать с помощью бактерий и червей

Специалисты подчеркивают: для наиболее быстрого восстановления экосистемы важно нарабатывать не только те бактерии, которые питаются нефтепродуктами, но и всю непатогенную аборигенную микрофлору с загрязненного участка. «Нужны и углеводородокисляющие микроорганизмы, и азот-фиксирующие, и фосфат-мобилизирующие. По съемкам с территории аварии видно, что там всё перекопано, почвенный слой нарушен. И поэтому для данной территории лучше полностью мобилизовать всю почвенную микрофлору», — отмечает Ерофеевская.

Еще более серьезной проблемой являются нефтепродукты, попавшие в местные водоемы. Однако если мобилизовать аборигенную микрофлору на тяжелых носителях, можно избавиться и от них.

«Это можно делать и с водой, но для нее понадобится очень много биопрепарата из-за глубины и того, что нефтепродукт уже оседает на дно. Тем не менее, если это водоем со стоячей водой (например, озеро), то можно было бы очистить и донные осадки. Например, так: аборигенную микрофлору иммобилизовать на тяжелый носитель, допустим, на апатиты, цеолиты, глины, которые утонут, а бактерии высвободятся и сделают свое дело», — говорит Ерофеевская.