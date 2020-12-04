Эксперимент позволил обратить вспять процесс старения мышей

Они обнаружили, что у мышей, у которых активность генов была заблокирована, меньше шансов нарастить новые кровеносные сосуды в мышцах по сравнению с нормальными мышами. То же самое происходит по мере того, как мы становимся старше.

Предыдущие исследования показали, что увеличение активности этого гена может продлить продолжительность жизни мышей. Однако в этот раз ученые определили химическое соединение, которое может косвенно стимулировать ген. Химическое вещество давали группе 18-месячных мышей (что примерно соответствует 70 годам у человека) в питьевой воде в течение двух месяцев.

В течение этого периода исследователи измеряли, как далеко мыши могут пробежать на беговой дорожке, прежде чем их силы истощатся. Оказалось, что препарат увеличил выносливость мышей более чем на 56 процентов через два месяца и способствовал росту мышечных кровеносных сосудов до уровня, наблюдаемого у более молодых мышей.

Однако это химическое вещество не влияло на более молодых мышей, что позволяет предположить, что его эффект является уникальным для процесса старения, а не для улучшения здоровья в целом.

Тем не менее, эксперименты в этом направлении когда-нибудь могут привести к созданию нового лекарства для людей, считают авторы работы.