Эксперимент позволил обратить вспять процесс старения мышей

Исследователи из Гарвардской медицинской школы опубликовали исследование, которое, как они полагают, показывает, что у мышей можно обратить вспять один из признаков старения.
Процесс старения плохо изучен, но ученые знают, что он вызван множеством факторов. Многие исследователи считают, что изменения в наших кровеносных сосудах могут лежать в основе процессов, связанных с процессом старения. По мере взросления мы теряем способность наращивать новые кровеносные сосуды в мышцах. Это приводит к тому, что важные органы не получают достаточного количества крови, что снижает общую выносливость человека и приводит к заболеваниям.
В новом исследовании ученые из Гарварда идентифицировали у мышей ген, связанный с ростом новых кровеносных сосудов. Манипулируя активностью ДНК мышей, они могли либо блокировать, либо усиливать действие этого гена.
Они обнаружили, что у мышей, у которых активность генов была заблокирована, меньше шансов нарастить новые кровеносные сосуды в мышцах по сравнению с нормальными мышами. То же самое происходит по мере того, как мы становимся старше.
Предыдущие исследования показали, что увеличение активности этого гена может продлить продолжительность жизни мышей. Однако в этот раз ученые определили химическое соединение, которое может косвенно стимулировать ген. Химическое вещество давали группе 18-месячных мышей (что примерно соответствует 70 годам у человека) в питьевой воде в течение двух месяцев.
В течение этого периода исследователи измеряли, как далеко мыши могут пробежать на беговой дорожке, прежде чем их силы истощатся. Оказалось, что препарат увеличил выносливость мышей более чем на 56 процентов через два месяца и способствовал росту мышечных кровеносных сосудов до уровня, наблюдаемого у более молодых мышей.
Однако это химическое вещество не влияло на более молодых мышей, что позволяет предположить, что его эффект является уникальным для процесса старения, а не для улучшения здоровья в целом.
Тем не менее, эксперименты в этом направлении когда-нибудь могут привести к созданию нового лекарства для людей, считают авторы работы.
Однако до этого еще далеко. Хотя исследования на мышах обычно используются для понимания того, как работает наш организм, нет никакой гарантии, что химическое вещество покажет аналогичный эффект на людях. Также нет гарантии, что это химическое вещество будет безопасно для человека. Время, необходимое для разработки препарата для клинического использования после исследования на животных, такого как это, обычно составляет более 10 лет.
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