Экзоскелет вернул способность ходить парализованному человеку: видео

Мужчина с ограниченными возможностями смог пройти 145 метров.

На протяжении многих лет инженеры разрабатывают устройства, помогающие людям с ограниченными возможностями вернуть подвижность. Первый в мире экзоскелет был создан в США в 60-х годах, но он был очень непрактичным из-за веса в 680 кг. В настоящее время усовершенствованные модификации существуют в нескольких странах мира, и новый вариант предложила группа ученых из французского Университета Гренобль-Альпы. Устройство испытали на полностью парализованном 28-летнем мужчине, пострадавшем в результате аварии.