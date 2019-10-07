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Наука

Экзоскелет вернул способность ходить парализованному человеку: видео

Анастасия Баринова
07 октября 2019
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Фото: The Lancet/YouTube
Мужчина с ограниченными возможностями смог пройти 145 метров.

На протяжении многих лет инженеры разрабатывают устройства, помогающие людям с ограниченными возможностями вернуть подвижность. Первый в мире экзоскелет был создан в США в 60-х годах, но он был очень непрактичным из-за веса в 680 кг. В настоящее время усовершенствованные модификации существуют в нескольких странах мира, и новый вариант предложила группа ученых из французского Университета Гренобль-Альпы. Устройство испытали на полностью парализованном 28-летнем мужчине, пострадавшем в результате аварии.

«Это как оказаться первым человеком на Луне. Я не ходил два года, я уже забыл, как стоять и что значит не быть ниже ростом всех людей в комнате».

В мозг помещаются два беспроводных датчика, расположенных над областями, которые отвечают за управление движением. Записывая электрические сигналы мозга, они отправляют команды на аппарат. В общей сложности система позволяет контролировать до восьми направлений движения одновременно.

Технология помогла мужчине сделать 480 шагов, преодолев более 140 метров. Перед этим пациент прошел курс обучения на виртуальных симуляциях.

В настоящее время «костюм» не является полностью автономным: во избежание падения он был подвешен на специальных держателях, но этот аспект будет доработан, и в перспективе человек в экзоскелете сможет передвигаться без страховки. В ближайшее время пройдут новые испытания с участием большего числа людей.

Узнайте, как ученые с помощью подобных разработок возвращают подвижность рукам.