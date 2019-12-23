«Электрический» спутник: как астронавтов может ударить током на Луне

Практически полное отсутствие атмосферы и магнитного моля на Луне привело к тому, что Солнце напрямую воздействует на поверхность нашего спутника. Она накапливает электрический заряд, из-за солнечного ветра: потоков отрицательно заряженных электронов и положительно заряженных ионов, исходящих от Солнца. Человечество от этих частиц защищает магнитное поле планеты.

Согласно исследованию Джозефа Ванга, физика плазмы из Университета Южной Калифорнии, электрически заряженная лунная поверхность может быть опасна при высадке астронавтов на Луне. Пыль, составляющая верхний слой поверхности Луны, не похожа на земную — она абразивна. Лунная пыль проникает всюду и прилипает к любой поверхности. Попав в скафандр, она может стать проводником для электронов и привести к поражению электрическим током.