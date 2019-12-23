«Электрический» спутник: как астронавтов может ударить током на Луне

Практически полное отсутствие атмосферы и магнитного моля на Луне привело к тому, что Солнце напрямую воздействует на поверхность нашего спутника. Она накапливает электрический заряд, из-за солнечного ветра: потоков отрицательно заряженных электронов и положительно заряженных ионов, исходящих от Солнца. Человечество от этих частиц защищает магнитное поле планеты.
Согласно исследованию Джозефа Ванга, физика плазмы из Университета Южной Калифорнии, электрически заряженная лунная поверхность может быть опасна при высадке астронавтов на Луне. Пыль, составляющая верхний слой поверхности Луны, не похожа на земную — она абразивна. Лунная пыль проникает всюду и прилипает к любой поверхности. Попав в скафандр, она может стать проводником для электронов и привести к поражению электрическим током.
Автор: Charles M. Duke, Jr. «Аполлон-16» на Луне, NASA
Ванг объяснил, почему астронавты избежали ударов током во время предыдущих миссий: районы, на которых они находились, были залиты прямыми солнечными лучами. Фотоны света помогли сбалансировать отрицательный заряд поверхности, и это значительно уменьшило возможность удара током. Однако в будущих миссиях астронавты посетят южный полюс Луны, который получает гораздо меньше солнечного света.
По словам Джима Райса, старшего научного сотрудника института в Аризоне, судя по прошлому опыту, поражение астронавта электрическим током не должно вызывать серьезных проблем. Однако он признает, что последствия перемещения заряженного материала (с помощью лунных бульдозеров или другого оборудования) неизвестны.