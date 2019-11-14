Если бы на месте Луны находились планеты Солнечной системы: видео

Американский астроном-любитель Николас Холмс (Nicholas Holmes) на своем канале YouTube публикует познавательные видео о космосе. Однажды ему пришло в голову показать фантастическую картину: если бы вокруг Земли вращались планеты Солнечной системы, находясь на лунной орбите.
Комментируя любительское видео, планетолог японского космического агентства JAXA Джеймс О'Донохью (James O'Donoghue) подтвердил, что размеры планет даны правильно. Николас не стал брать Меркурий – по величине он не сильно отличается от Луны, зато огромный Юпитер или Сатурн с его кольцами смотрятся особенно зрелищно.
Вместе с тем, видео не совсем точное. Во-первых, количество солнечного света, падающего на планеты, «немного отличается от реальности», поясняет О’Донохью. Планеты не наклонены в нужной степени, и они вращаются не с той скоростью. И наконец если бы они на самом деле приблизились к Земле, мирного развития событий ожидать бы не приходилось.
Если Юпитер, Сатурн, Уран или Нептун появятся на месте Луны, сама Земля станет одним из их спутников, а они при этом оказали бы влияние на земной рельеф. Это можно понять на примере Ио: самого близкого спутника Юпитера. Вследствие этого Ио — самое геологически активное тело Солнечной системы: на нем более 400 действующих вулканов. Активность обусловлена периодическим нагревом недр спутника в результате трения, которое происходит из-за приливных гравитационных воздействий со стороны Юпитера, Европы и Ганимеда. Также на поверхности Ио можно заметить более ста гор, которые выросли благодаря сжатию в основании силикатной коры небесного тела.
Однако идея заменить Луну планетами оказалась популярна во всем мире, и специалисты Роскосмоса создали свой вариант, показав небо Москвы с этой необычной точки зрения.
Узнайте, как планеты Солнечной системы получили свои имена.