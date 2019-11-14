Если бы на месте Луны находились планеты Солнечной системы: видео

Вместе с тем, видео не совсем точное. Во-первых, количество солнечного света, падающего на планеты, «немного отличается от реальности», поясняет О’Донохью. Планеты не наклонены в нужной степени, и они вращаются не с той скоростью. И наконец если бы они на самом деле приблизились к Земле, мирного развития событий ожидать бы не приходилось.



Если Юпитер, Сатурн, Уран или Нептун появятся на месте Луны, сама Земля станет одним из их спутников, а они при этом оказали бы влияние на земной рельеф. Это можно понять на примере Ио: самого близкого спутника Юпитера. Вследствие этого Ио — самое геологически активное тело Солнечной системы: на нем более 400 действующих вулканов. Активность обусловлена периодическим нагревом недр спутника в результате трения, которое происходит из-за приливных гравитационных воздействий со стороны Юпитера, Европы и Ганимеда. Также на поверхности Ио можно заметить более ста гор, которые выросли благодаря сжатию в основании силикатной коры небесного тела.