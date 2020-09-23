Есть медуз вместо других морепродуктов: смелое предложение ученых

Согласно Красной книге Международного союза охраны природы (МСОП), под угрозой исчезновения 32 000 видов животных. И как бы мы ни старались спасти некоторые из них, другие мы можем уничтожать, сами того не подозревая. Это относится к рыбе и морепродуктам – австралийские ученые выяснили, что 92 уязвимых и вымирающих вида морских обитателей абсолютно легально подаются в ресторанах и продаются в магазинах в качестве морепродуктов. 11 из них находятся на грани полного исчезновения. Среди этих животных есть как позвоночные рыбы, так и хрязевые, а также беспозвоночные морские организмы.
«Эти виды далеко не такие милые, как киты или морские черепахи, и они часто не получают той защиты, которой заслуживают», – сказала биолог из Университета Квинсленда (UQ) и ведущий автор исследования Лесли Роберсон. «Несмотря на национальные и международные обязательства по защите находящихся под угрозой исчезновения видов, мы активно ведем лов многих из этих находящихся под угрозой животных».
«Нам бы не пришло в голову есть слонов или горных горилл, которые находятся на грани исчезновения», — отмечают ученые. Они считают, что к рыбам должно быть подобное отношение. Их исследование, оправдывающее такие меры, опубликовано в журнале Nature Communications.
При продаже выявленные виды рыб и беспозвоночных не требуют маркировки по видам, поэтому потребители не имеют возможности узнать, что они покупают находящихся под угрозой вымирания морских обитателей.
«Европейские страны (например, Германия, Великобритания, Испания) и США являются главными импортерами исчезающих видов по объему и стоимости», – отмечает команда ученых в своей статье. Однако есть несколько способов разрешить проблемы, которые мы создаем в Мировом океане своим потребительским отношением к его обитателям. В том числе расширить наше меню, включив в него медуз в качестве замены рыбе – хотя бы в сфере фастфуда.
Это может показаться немного радикальным способом, но ученые не впервые предлагают медуз в качестве нового источника пищи. А поскольку медузы являются одними из немногих морских животных, численность которых только увеличивается благодаря изменениям климата, это и впрямь может оказаться не так бессмысленно. Еще в 2017 году исследователи из Дании сделали хрустящие чипсы из медуз, а в традиционной китайской кухне медузы присутствуют примерно 1700 лет.
«На самом деле это просто мягкая жевательная масса без особого вкуса. Но с аппетитным соусом получится довольно неплохо!» – отмечает один из ученых. Он добавляет, что наши вкусы в значительной степени обусловлены культурой и традициями. Очевидным примером является суп из акульих плавников – акульи плавники в основном безвкусны, и все дело в приправе и соусе (и статусе блюда), которые делают его деликатесом в Китае.
Конечно, переходить на диету из медуз вовсе не обязательно. Есть и другие способы избежать участия в потреблении находящихся под угрозой вымирания морских видов. Прежде всего нужно изменить систему маркировок, чтобы было понятно, что вид относится к уязвимым (также неплохо было бы давать информацию о том, где и кем были добыты животные). А еще каждый может просто более осознанно выбирать продукты, обращая внимания на то, кто сегодня попадет к вам на стол. Например, в Австралии есть специальный справочник, в котором перечислены те морепродукты, употреблять которые можно без вреда для морских популяций.
Команда австралийских ученых уверена: должно быть признано незаконным есть животных, находящихся под угрозой исчезновения. Они надеются, что если мы будем лучше координировать политику в области рыболовства и охраны природы, то сможем предотвратить сокращение популяций многих видов. Главная цель, осуществлению которой может помочь опубликованной исследование, — добиться специального закона, который бы запретил вылавливать и есть исчезающие виды. Или хотя бы маркировать подобные товары.
Узнайте, почему многие животные едят медуз, хотя в них нет калорий.