Есть медуз вместо других морепродуктов: смелое предложение ученых

«Нам бы не пришло в голову есть слонов или горных горилл, которые находятся на грани исчезновения», — отмечают ученые. Они считают, что к рыбам должно быть подобное отношение. Их исследование, оправдывающее такие меры, опубликовано в журнале Nature Communications.

При продаже выявленные виды рыб и беспозвоночных не требуют маркировки по видам, поэтому потребители не имеют возможности узнать, что они покупают находящихся под угрозой вымирания морских обитателей.

«Европейские страны (например, Германия, Великобритания, Испания) и США являются главными импортерами исчезающих видов по объему и стоимости», – отмечает команда ученых в своей статье. Однако есть несколько способов разрешить проблемы, которые мы создаем в Мировом океане своим потребительским отношением к его обитателям. В том числе расширить наше меню, включив в него медуз в качестве замены рыбе – хотя бы в сфере фастфуда.

Это может показаться немного радикальным способом, но ученые не впервые предлагают медуз в качестве нового источника пищи. А поскольку медузы являются одними из немногих морских животных, численность которых только увеличивается благодаря изменениям климата, это и впрямь может оказаться не так бессмысленно. Еще в 2017 году исследователи из Дании сделали хрустящие чипсы из медуз, а в традиционной китайской кухне медузы присутствуют примерно 1700 лет.

«На самом деле это просто мягкая жевательная масса без особого вкуса. Но с аппетитным соусом получится довольно неплохо!» – отмечает один из ученых. Он добавляет, что наши вкусы в значительной степени обусловлены культурой и традициями. Очевидным примером является суп из акульих плавников – акульи плавники в основном безвкусны, и все дело в приправе и соусе (и статусе блюда), которые делают его деликатесом в Китае.