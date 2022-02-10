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National Geographic Россия №216, февраль 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Наука

Этот автомобиль летает даже над водой. И его можно купить

National Geographic Россия

Видео: Официальный канал Jetson на YouTube

Создатели называют свой продукт eVTOL (electric vertical take off and landing) — электрический аппарат с вертикальным взлетом и посадкой.

В октябре прошлого года шведский стартап Jetson начал принимать заказы на свой компактный летательный аппарат Jetson ONE. Создатели называют свой продукт eVTOL (electric vertical take off and landing) — электрический аппарат с вертикальным взлетом и посадкой. Почти сразу после начала продаж все аппараты из первого производственного цикла оказались забронированы.

В начале февраля Jetson объявили о возможности снова заказать eVTOL, и поставки этой партии начнутся уже в 2023 году. Список зарезервированных экземпляров можно посмотреть на официальном сайте стартапа. Основная часть клиентов, что совсем неудивительно, из Канады и США.

В поддержку новой волны заказов Jetson ONE разместили на своём YouTube-канале видео с полётом над водой.

«Мы уже летали над пустыней, через лес. На этот раз мы решили лететь на Jetson ONE над водой — ощущения просто невероятные и волшебные!»

Летательный аппарат Jetson ONE оснащён множеством систем безопасности, которые призваны помочь в управлении им даже неопытным пилотам. Jetson ONE может самостоятельно избегать препятствий с помощью бортового компьютера и набора датчика LiDAR.

Для сохранения жизни и здоровья пилота аппарат оснащён сидением с ремнём безопасности (узнаём шведов!), баллистическим парашютом, специальными зонами деформации корпуса и системами аварийного удержания на высоте, если пилот выпустит элементы управления из рук.

eVTOL от Jetson можно заказать за $92 000, что по текущему курсу приблизительно составляет почти 7 миллионов рублей. Jetson ONE является одноместным транспортным средством и выдерживает пилота весом не более 95 килограмм. При этом максимальная скорость, до которой может разогнаться Jetson ONE составляет 102 км/ч, но после каждых 20 минут полёта батарею аппарата придётся заряжать не менее 1 часа от обычный сети с напряжением 220 вольт.

На максимальной скорости на одном заряде получится преодолеть всего около 30 км, и это значение может варьироваться от веса пилота, погодных условий и других факторов.

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