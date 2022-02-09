Эту ловушку сделали 2800 лет назад. На кого охотились древние люди?

Рядом с охотничьими ямами обнаружили следы древнего поселения.

Специалисты Национального института превентивных археологических исследований Франции (Inrap) в ходе раскопок нашли хорошо сохранившиеся ловушки, устроенные еще охотниками железного века. Раскопки проводились к северу от городка Понт-а-Муссон (провинция Лотарингия), в долине реки Мозель. Там археологи обнаружили не только охотничьи ловушки, но и следы древнего поселения.

Ученые особо отметили охотничью яму эпохи неолита. Как пояснили исследователи, техника охоты менялась со временем: изменения климата влияли на ландшафт, а значит, и на саму добычу. Так, в эпоху раннего железного века в долине реки Мозель люди в основном охотились на травоядных животных.

В период неолита на территориях современных провинций Лотарингия, а также Шампань и Эльзас широкое распространение получила техника с использованием ям с V-образным и Y-образным профилем. Эти ямы были предназначены для охоты на крупных травоядных животных.

Сперва охотники загоняли животное в ловушку. Жертва не могла выбраться из глубокой ямы, и тогда ее можно было добить.

Фото: Inrap

Яма такого типа и была обнаружена на участке вблизи Понт-а-Муссон. По всей видимости, ловушка создавалась между 800 до 400 гг. до нашей эры — именно этим периодом датируется поселение, найденное неподалеку. Принято считать, что в то время люди, главным образом, занимались земледелием и животноводством. Однако найденная ловушка доказывает, что они также не забывали охотиться: по всей видимости, это позволяло им вносить разнообразие в свой рацион.

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