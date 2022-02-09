Факты месяца: безмозглые многозубки, жуки в экскрементах и жмых для деревьев

Немного интересностей из мира природы и науки – выпуск за февраль 2022.

Зима – безмозглая пора

Карликовой многозубке (Suncus etruscus) не до зимней спячки – слишком мала. Одному из самых маленьких млекопитающих в мире жизненно необходимо питаться круглый год. Впрочем, насекомоядное нашло способ сохранения энергии в холодную пору: объем его мозга зимой уменьшается более чем на четверть. Восстанавливаются клетки к началу лета.

Если жук оказался вдруг

Никогда не знаешь, где откроют новый вид насекомых. Случается, что старинные артефакты находят в позолоченных саркофагах или в резных сундуках. Но есть и менее привлекательные варианты.

Недавно открытой окаменелости жука Triamyxa coprolithica в этом смысле не повезло: ученые обнаружили новый вид в копролите, то есть в окаменевших экскрементах. Используя метод синхротронной микротомографии, исследователи изучили копролит, найденный в Польше. Окаменевший экскремент, возрастом в 230 миллионов лет и диаметром с монету, содержал фрагменты и целые особи маленького жука.