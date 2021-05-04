Факты месяца: украинские венки, зеленые башни и чернила из выхлопных газов
Традиционные головные уборы снова популярны на Украине
Цветы, перья, конопляные нити, ракушки, бусины, даже кусочки фольги и воска: вот лишь некоторые из предметов, которые художница Доминика Дыка вплетает в современные версии традиционных украинских венков.
Считается, что у венков, которые веками носили девушки и молодые женщины в славянских странах, языческое происхождение. Венки – традиционные аксессуары для свадеб и празднования Ивана Купалы: девушки бросали их в реку, чтобы погадать на любовь. Если венок поплыл далеко, значит, появится жених. Остался на месте? Не судьба. Сегодня эти венки снова популярны. «В них чувствуешь себя королевой», – говорит певица Дага Грегорович.
Доминика и ее соавторы делают венки в мастерской «Третi Пiвнi» («Третьи петухи») во Львове. Современные шедевры изготавливают, вдохновляясь архивными снимками из музеев. Цель художницы – сделать традиционные головные уборы эмблемой национальной гордости. «Раньше выбор материала был более скудным, зато воображение – куда богаче», – улыбается Доминика.
«Зеленая» люстра
В богатой коллекции лондонского Музея Виктории и Альберта более чем 2,3 миллиона единиц хранения. И лишь одна из них живая – вот эта люстра на фото вверху. Она не только светит, но и поглощает свет, а еще – очищает воздух в помещении. Зеленый цвет пластиковым «листьям» придают миллионы биолюминесцентных водорослевых микроорганизмов, находящихся внутри. Водоросли поглощают свет от LED-ламп, развешанных в музее, и солнца, бьющего в окно, а кроме того – углекислый газ из воздуха. Когда газ смешивается с водой и питательными веществами внутри «листьев», люстра вырабатывает кислород: происходит процесс фотосинтеза. Этот экспонат называется Exhale («Выдыхай»): когда посетители музея приходят на него посмотреть, процесс дыхания становится, так сказать, взаимным – гости выдыхают углекислый газ, а водоросли вырабатывают из него кислород.
Exhale придумал инженер-изобретатель Джулиан Мелкиорри со своей компанией Arborea. Джулиан утверждает, что вскоре водоросли можно будет использовать еще шире: в «биосолярных» панелях на крышах зданий и даже на космических кораблях и в колониях на других планетах.
National Geographic Россия №209, май 2021
Полная версия материала доступна подписчикам онлайн-версии журнала. Оформляя подписку, вы получаете доступ к эксклюзивному контенту из журнала на сайте, а также PDF-версию выпуска.Оформить подписку