Факты месяца: украинские венки, зеленые башни и чернила из выхлопных газов

Цветы, перья, конопляные нити, ракушки, бусины, даже кусочки фольги и воска: вот лишь некоторые из предметов, которые художница Доминика Дыка вплетает в современные версии традиционных украинских венков.

Считается, что у венков, которые веками носили девушки и молодые женщины в славянских странах, языческое происхождение. Венки – традиционные аксессуары для свадеб и празднования Ивана Купалы: девушки бросали их в реку, чтобы погадать на любовь. Если венок поплыл далеко, значит, появится жених. Остался на месте? Не судьба. Сегодня эти венки снова популярны. «В них чувствуешь себя королевой», – говорит певица Дага Грегорович.

Доминика и ее соавторы делают венки в мастерской «Третi Пiвнi» («Третьи петухи») во Львове. Современные шедевры изготавливают, вдохновляясь архивными снимками из музеев. Цель художницы – сделать традиционные головные уборы эмблемой национальной гордости. «Раньше выбор материала был более скудным, зато воображение – куда богаче», – улыбается Доминика.