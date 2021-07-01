Финские археологи нашли деревянную змею времен позднего неолита

Исследователи из университетов Турку и Хельсинки нашли на юго-западе Финляндии хорошо сохранившуюся древнюю резную змею. Открытие было совершено в археологической местности «Ярвенсуо 1», где раскопки ведутся еще с 1950-х годов. Ученые уже обнаружили здесь большой совок с ручкой в форме головы медведя, керамику и другие предметы быта, а также фрагменты рыболовных снастей.
Деревянная змея в натуральную величину сохранилась очень хорошо, что удивило ученых: почвы на месте раскопа очень кислые. «Ярвенсуо 1» находится рядом с озером и считается водно-болотным угодьем. Артефакт, выполненный из цельного куска дерева (его порода еще не установлена), имеет длину примерно 535 мм и толщину 25–30 мм. Его возраст оценивается на уровне 4400 лет. Фигурка напоминает змею в момент движения: когда та ползет или плывет. По форме головы можно предположить, что это уж или гадюка.
Назначение фигурки змеи неизвестно. В качестве предварительной гипотезы ученые относят артефакт к религиозной сфере. Змеи имеют символическое значение как в финно-угорских, так и в саамских верованиях. Считалось, что шаманы могут превращаться в змей, а загробный мир вообще находится под водой, что кажется особенно интересным, учитывая водно-болотный статус «Ярвенсуо 1».
На основе этих знаний самым логичным было бы предположить, что фигурка была одним из инструментов, которые шаман использовал в ритуалах. Ранее найденные наскальные рисунки того же периода иногда изображают людей с подобными предметами в руках, и, вероятно, даже змеями.
Но все это остается предположениями. Со времен неолита климат в этой части Финляндии сильно изменился, и многие артефакты, особенно деревянные, не дошли до наших дней. Ученые надеются найти в этом раскопе больше предметов, чтобы больше узнать о жизни людей того времени.
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