Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
Наука

Финские археологи нашли деревянную змею времен позднего неолита

Анастасия Баринова
01 июля 2021
snak33.png
Фото: Satu Koivisto/University of Turku
snak23.jpg
Фото: Satu Koivisto/University of Turku
snak6.png
Фото: Satu Koivisto/University of Turku
Ее мог использовать шаман в своих ритуалах.

Исследователи из университетов Турку и Хельсинки нашли на юго-западе Финляндии хорошо сохранившуюся древнюю резную змею. Открытие было совершено в археологической местности «Ярвенсуо 1», где раскопки ведутся еще с 1950-х годов. Ученые уже обнаружили здесь большой совок с ручкой в форме головы медведя, керамику и другие предметы быта, а также фрагменты рыболовных снастей.

Деревянная змея в натуральную величину сохранилась очень хорошо, что удивило ученых: почвы на месте раскопа очень кислые. «Ярвенсуо 1» находится рядом с озером и считается водно-болотным угодьем. Артефакт, выполненный из цельного куска дерева (его порода еще не установлена), имеет длину примерно 535 мм и толщину 25–30 мм. Его возраст оценивается на уровне 4400 лет. Фигурка напоминает змею в момент движения: когда та ползет или плывет. По форме головы можно предположить, что это уж или гадюка.

European_Adder_(Vipera_berus)_(7345076330).jpg
Thomas Brown/Wikipedia Обыкновенная гадюка (Vipera berus)

Назначение фигурки змеи неизвестно. В качестве предварительной гипотезы ученые относят артефакт к религиозной сфере. Змеи имеют символическое значение как в финно-угорских, так и в саамских верованиях. Считалось, что шаманы могут превращаться в змей, а загробный мир вообще находится под водой, что кажется особенно интересным, учитывая водно-болотный статус «Ярвенсуо 1».

На основе этих знаний самым логичным было бы предположить, что фигурка была одним из инструментов, которые шаман использовал в ритуалах. Ранее найденные наскальные рисунки того же периода иногда изображают людей с подобными предметами в руках, и, вероятно, даже змеями. 

ttt.png
Antti Lahelma/University of Helsinki Змеи в североевропейских наскальных изображениях эпохи неолита из следующих мест: A) Онежское озеро; B) Кольский полуостров; C-E) Финляндия; F) Белое море

Но все это остается предположениями. Со времен неолита климат в этой части Финляндии сильно изменился, и многие артефакты, особенно деревянные, не дошли до наших дней. Ученые надеются найти в этом раскопе больше предметов, чтобы больше узнать о жизни людей того времени.

Узнайте, о чем финским археологам рассказали зубы лосей.

рекомендации
Пальмы

На солнечной стороне: другие Мальдивы

Автомобиль

Петербургские тайны: путешествуем с Gett

Москва

Полеты во сне и наяву: экстремальные развлечения в новом шоппинг-молле Москвы