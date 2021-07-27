Физики разработали новый способ левитации объектов с помощью звука

Физики из Японии придумали, как поднимать предметы с отражающих поверхностей с помощью акустической левитации. Это открытие может найти применение в биомедицинской инженерии, нанотехнологии и разработке фармацевтических препаратов.

Сегодня ученые уже разработали способ манипулирования объектами, не касаясь их. Это можно сделать с помощью технологии, называемой оптическим пинцетом, в которой используются лазеры для создания давления, достаточного для левитации и перемещения чрезвычайно мелких частиц.

Акустический пинцет, в котором давление, создаваемое звуковыми волнами потенциально может стать еще более мощным инструментом. Его можно было бы использовать для манипулирования более широким спектром материалов, а при больших размерах — вплоть до миллиметрового масштаба.

Акустический пинцет был впервые разработан в 1980-х годах, однако существуют значительные ограничения, препятствующие его широкому практическому применению. Для начала необходима надежная «ловушка» из звуковых волн. Полусферические массивы акустических преобразователей могут использоваться для создания звуковой ловушки, но управлять ими в реальном времени сложно, поскольку необходимо создать исключительно правильное звуковое поле, чтобы поднять объект и переместить его от преобразователей.