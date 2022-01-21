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Наука

Физики создали мыльный пузырь, который прожил 465 дней

National Geographic Россия
21 января 2022
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Потому что могут.

Когда вы думаете о слове «эфемерный», у многих сразу же возникает образ мыльного пузыря, как о чем-то нежном и исчезающем в мгновение ока. Теперь команда физиков во главе с Эмериком Ру из Университета Лилля во Франции бросила вызов этому клише, создав пузырь, который сохранял свою форму в течение рекордных 465 дней.

Мыльный пузырь команды был создан с добавлением глицерина. Как уверяют исследователи, этот опыт поможет в будущем разработать новые материалы, такие как пены и пленки.

«Мы показываем, что покрытие водяной оболочки пузыря микрочастицами препятствует дренажу, вызванному гравитацией, и что дальнейшее добавление глицерина приводит к стабильному состоянию, в котором испарение воды уравновешивается гигроскопичностью глицерина, который поглощает молекулы воды, содержащиеся в окружающем воздухе», – авторы исследования.

По словам ученых, в результате образуются пузыри, которые могут сохранять свою целостность в стандартной атмосфере более одного года без существенного изменения своего радиуса. 

Обычные мыльные пузыри представляют собой многослойную пленку мыльной воды в виде сферы с переливчатой поверхностью. Проблема с их недолговечностью в основном связана с испарением жидкости, а также с гравитацией – под ее действием пленка в верхней части пузыря истончается и в конечном итоге рвется. Как отмечают ученые, этот процесс можно замедлить, введя в жидкость поверхностно-активные вещества.

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В своей работе команда экспериментировала с тремя различными типами пузырей: обычными мыльными пузырями, пузырями со стенками из пены на основе воды и со стенками из пены на основе смеси воды и глицерина. Пена была образована введением микрочастиц гидрофобного пластика, которые покрывали микрокапельки воды и закрывали ее от окружающей среды.

Обычные мыльные пузыри, естественно, держались совсем недолго – не дольше минуты. Газовые шарики на водной основе показали себя лучше, выживая в течение от 6 до 60 минут. А глицериново-водные шарики просуществовали невероятно долго. Один из них был образован и наблюдался в течение 465 дней.

Команда отмечает, что это результат добавления глицерина. Это вещество является гигроскопичным материалом, то есть легко и быстро поглощает влагу из окружающей среды или атмосферы. Радиус мыльного пузыря при этом оставался неизменным, что свидетельствует об отсутствии утечки избыточного давления.

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