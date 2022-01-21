Физики создали мыльный пузырь, который прожил 465 дней

Когда вы думаете о слове «эфемерный», у многих сразу же возникает образ мыльного пузыря, как о чем-то нежном и исчезающем в мгновение ока. Теперь команда физиков во главе с Эмериком Ру из Университета Лилля во Франции бросила вызов этому клише, создав пузырь, который сохранял свою форму в течение рекордных 465 дней.

Мыльный пузырь команды был создан с добавлением глицерина. Как уверяют исследователи, этот опыт поможет в будущем разработать новые материалы, такие как пены и пленки.