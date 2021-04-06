Фотосинтез мог появиться сразу после зарождения жизни на Земле

Фотосинтез, преобразующий солнечный свет в энергию, может происходить как с образованием кислорода (оксигенный), так и без него (аноксигенный). Считается, что оксигенный фотосинтез возник позже аноксигенного с появлением цианобактерий около 2,5 миллиарда лет назад.

Хотя некоторые исследования предполагают, что очаги оксигенного фотосинтеза могли существовать и до этого, он все еще считался эволюционным новообразованием, на развитие которого на Земле ушло не менее пары миллиардов лет.

Новое исследование, проведенное учеными из Имперского колледжа Лондона, выявило, что ферменты, способные выполнять ключевой процесс кислородного фотосинтеза — расщепление воды на водород и кислород — действительно могли присутствовать в некоторых из самых ранних бактерий.

Самым ранним свидетельствам существования жизни на Земле более 3,4 миллиарда лет, и некоторые исследования предполагают, что самая ранняя жизнь вполне могла быть старше 4 миллиардов лет.