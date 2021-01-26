Фталаты обвинили в размывании биологических различий между мальчиками и девочками
Фталаты, представляющие собой эфиры фталевой кислоты и содержащиеся во многих привычных нам вещах, включая пластмассы, косметику и упаковку для пищевых продуктов, оказывают серьезное влияние на наше здоровье и способность человечества к воспроизводству.
Шанна Свон, репродуктивный эпидемиолог из Медицинской школы Икан на горе Синай в Нью-Йорке, в новом интервью заявила, что фталаты, вероятно, будут иметь серьезные последствия для будущего человечества.
Свон была частью команды, которая обнаружила, что количество сперматозоидов у типичного мужчины резко упало за последние десятилетия. Сейчас ее работа сосредоточена на том, как химические вещества, включая фталаты и бисфенол А, продолжают наносить вред репродуктивному здоровью, а также как они влияют на биологическое развитие детей, подвергшихся пренатальному воздействию.
По словам Свон, есть все основания полагать, что химические вещества размывают биологические различия между мальчиками и девочками. И хотя она говорит, что связи между химическим воздействием и такими вещами, как гендерное выражение, плохо изучены и только начинают исследоваться с научной точки зрения, есть некоторые тенденции, которые становятся очевидными.
По словам Суона, проблема усугубляется. Поскольку воздействие фталатов на каждого человека в течение жизни добавляется к их пренатальному воздействию, переданному от предыдущих поколений, эти изменения, вероятно, со временем усугубятся.
«Вот почему у нас продолжается снижение фертильности и качества спермы. Если бы мы не получали следы воздействия химических веществ от наших родителей, бабушек и дедушек, тогда каждое поколение начинало бы все сначала. Было бы плохо, но удар каждый раз был бы на одном уровне. Тот факт, что мы несем с собой проблемы прошлых поколений, означает, что мы и начинаем с более низкого уровня, и получаем новые удары», — говорит Свон.
Фталаты содержатся в медицинских изделиях, игрушках, пластиковых картах, ковровых и настенных покрытиях. Также они содержатся в шлангах, трубах, в обивке для автомобилей, оконных рамах, в смазочных материалах, в моющих средствах и косметике, во многих лаках для ногтей, лаках для волос, шампунях, антиперспирантах, солнцезащитной косметике. Также они применяются при изготовлении строительных материалов.
Благодаря ряду своих отличительных свойств их принято называть дешевыми пластификаторами. Многие цивилизованные государства уже рассматривают возможность запрета на использование фталатов. Как отмечается в статье научного сотрудника лаборатории радиоэкологии Галины Леферд от 2018 года, предпочтительней использовать высокомолекулярные соединения солей фталевой кислоты (например, диизодецилфталат).