Фталаты обвинили в размывании биологических различий между мальчиками и девочками

Фталаты, представляющие собой эфиры фталевой кислоты и содержащиеся во многих привычных нам вещах, включая пластмассы, косметику и упаковку для пищевых продуктов, оказывают серьезное влияние на наше здоровье и способность человечества к воспроизводству.

Шанна Свон, репродуктивный эпидемиолог из Медицинской школы Икан на горе Синай в Нью-Йорке, в новом интервью заявила, что фталаты, вероятно, будут иметь серьезные последствия для будущего человечества.

Свон была частью команды, которая обнаружила, что количество сперматозоидов у типичного мужчины резко упало за последние десятилетия. Сейчас ее работа сосредоточена на том, как химические вещества, включая фталаты и бисфенол А, продолжают наносить вред репродуктивному здоровью, а также как они влияют на биологическое развитие детей, подвергшихся пренатальному воздействию.

По словам Свон, есть все основания полагать, что химические вещества размывают биологические различия между мальчиками и девочками. И хотя она говорит, что связи между химическим воздействием и такими вещами, как гендерное выражение, плохо изучены и только начинают исследоваться с научной точки зрения, есть некоторые тенденции, которые становятся очевидными.