Газ по имени Солнца

Благодаря своим уникальным свойствам гелий нашел сегодня широкое применение в различных областях человеческой деятельности: космонавтике и ракетной технике, ядерной энергетике, авиации, судостроении, химическом, металлургическом и сварочном производствах, ядерной и лазерной технике, электронике, медицине, научных исследованиях, хроматографии, криогенной технике и в индустрии развлечений.
Появлению гелия на свет предшествовали несколько эпохальных открытий в сфере физики. В 1802 году английский врач Уильям Волластон, изучая спектр Солнца, заметил в нем наличие тонких темных линий. Через 12 лет немецкий физик и оптик Иозеф Фраунгофер точно измерил угловое положение этих линий, которые теперь называются фраунгоферовыми линиями. Причину их появления через сорок лет объяснил другой немецкий физик Густав Кирхгоф, сформулировавший в 1859 году свой знаменитый закон об испускании и поглощении химическими элементами соответствующих им по частоте линий спектра. Его работы, выполненные совместно с немецким химиком-экспериментатором Робертом Бунзеном, заложили основы современного спектрального анализа — универсального инструмента изучения химического состава всех существующих на Земле и в космосе веществ.
В 1868 году французский астрономом Пьер Жансен одновременно с английским астрономом Джозефом Норманом Локьером обнаружили в спектре солнечной короны желтую линию, не относящуюся к спектру ни одного из известных на то время химических элементов. В 1871 году Локьер объяснил ее происхождение присутствием на Солнце нового химического элемента, для которого предложил вместе с Э.Френдлед название «гелий» (от греческого слова helios — «солнце»). Только в конце 1890-х годов при исследовании Уильямом Рамзаем ураносодержащего минерала клевеита газообразный гелий был обнаружен и на Земле.
Неудивительно, что гелий сначала нашли на Солнце, а не на Земле. На нашей планете его очень мало, а на Солнце он составляет порядка 23,5% его массы. У Солнца, как и практически у всех (за некоторым исключением) звезд сходный химический состав (Ассовская, 1984, с. 23): «в среднем на 10 000 атомов водорода приходится около 1 000 атомов гелия, 10 атомов кислорода и 1 атом железа».
В земной коре, которая более богата гелием, чем гидросфера и атмосфера, концентрация гелия чрезвычайно мала — около 0,0005 об.% (1). На один миллион литров воздуха Земли приходится всего 5,24 литра гелия. В морской воде гелия еще меньше, порядка 4×10 -10 %. Не исключено, что на больших глубинах в Мировом океане и в недрах Земли при высоких давлениях возможна и другая, более высокая его растворимость и концентрация.
Высокие концентрации гелия установлены в вулканических фумаролах, рудничных газах месторождений, обнаруженных в породах древних платформ (на золоторудном месторождении Витватерсранд в ЮАР, месторождении полиметаллов Болиден в Швеции). В высоких концентрациях фиксируется гелий в «факелах» подводных «курильщиков». Собственных, образуемых гелием минералов, пока не установлено. Ученые-экспериментаторы США и Китая (Jurong Zhang at all, 2018) утверждают, что на границе ядра и мантии земли (при существующих там давлении и температуре) гелий может находится в устойчивой минеральной форме в сочетании с железом и кислородом в виде FeO2He.
Сегодня установлено девять изотопов гелия. Как известно, изотопы водорода имеют персональные красивые имена (10): протий (от греческого слова «protos» — первый), дейтерий (от греческого слова «deuteros» — второй) и тритий (от греческого слова третий). Изотопы гелия не имеют персональных имен и различаются только по прислонившимся к ним цифрам. Стабильными являются только два изотопа: крайне редко встречающийся на Земле гелий-3 и присутствующий в преобладающих количествах гелий-4. Остальные изотопы гелия, включая более легкий гелий-2 и все другие тяжелые изотопы от гелия-5 до гелия-10 относятся нестабильным изотопам, период существования которых меньше секунды.
Гелий вместе с водородом является главным строительным материалом Вселенной. Некоторые ученые предполагают, что эта неразлучная пара ее «кирпичей» существовала и в дозвездном мире. В соответствии с общепринятой гипотезой о происхождении Вселенной, ядра дейтерия, гелия, которые составляли ювенильный гелий, образовались во время первых 100 секунд после Большого взрыва. Атомы водорода и гелия (в отличие от их ядер) сформировались только через миллионы лет, когда, по мнению А.С.Ассовской (1984, с. 45), «вещество расширяющейся Вселенной остыло настолько, что средняя энергия, приходящаяся на частицу, стала сравнимой с энергией электрона в атоме».
Сегодня можно выделить, как минимум, пять генетических различных источников гелия: первичный (ювенильный) гелий, захваченный в период образования Земли из газово-пылевого облака; природный радиогенный гелий, образующийся в процессах распада содержащихся в недрах радиоактивных химических элементов; атмосферный гелий, формируемый при воздействии солнечного ветра на кислород и азот атмосферы; космогенный гелий, образуемый на поверхности литосферы и на Луне под воздействием солнечного ветра и энергии дальнего космоса; антропогенный гелий, формируемый в процессе загрязнения атмосферного воздуха выбросами гелия, упущенного при его добыче, производстве и использовании, а также промышленными атомными реакторами и испытаниями атомного и термоядерного оружия.
Целесообразно особо отметить радиогенно-техногенный источник гелия, образуемого из оружейного трития, который появился в атмосфере Земли в 50-х годах прошлого века в результате испытаний ядерного оружия. Со временем концентрация его значительно сократилась, так как тритий — радиоактивный изотоп водорода — обладает ограниченным во времени периодом полураспада в 12,32 года и поэтому в природе не накапливается. Благодаря исследованию изотопного состава урановых руд Габона теперь мы точно знаем (12), что часть гелия могла образоваться в активной зоне существовавших на Земле природных атомных реакторов, описанных в книге «Загадки криосферы Земли».
Гелий также образуется вне Солнечной системы. В тигле звездных термоядерных реакций существуют возможности для синтеза гелия в процессе протон-протонной и углеродно-азотной реакций (2). Можно высказать гипотетическое предположение, что часто наблюдаемое в природных газах совместное присутствие азота и гелия определяется их принадлежностью к углеродно-азотному циклу ядерных превращений.
При альфа-распаде радиоактивных руд постоянно пополняются только запасы тяжелого изотопа гелия-4. В то же время известно, что литиевые минералы в десятки и сотни тысяч раз более богаты гелием-3, чем минералы урана и тория. Так, например, в сподумене (алюмосиликате лития) изотопное соотношение Не-3/Не-4 достигает рекордного для минералов значения в 10-5 – 10-6. Наиболее высокие концентрации гелия-3 характерны для вулканических газов, где отношение Не-3/Не-4 примерно в 10 раз превышает показатели атмосферы. Изотопное соотношение Не-3/Не-4 солнечного ветра, отражающего состав внешних оболочек Солнца, составляет 3-4×10-4 (1).
Отношение Не-3/Не-4 используется геологами в качестве возрастного маркера в стратиграфии. Перспективным представляется, на наш взгляд, мониторинг изменения соотношения изотопов гелия в эманациях природных газов и подземных вод в целях прогноза землетрясений. Несмотря на то, что по данным, полученным во время полета «Апполон-11», содержание Не-3 в лунных породах относительно невысокое (n х 10-8 г/куб.см.), многие ученые по-прежнему предполагают, что лунный риголит может служить «рудой» для получения гелия-3.
В 1914 году, во время Первой мировой войны, произошло событие, в котором впервые были практически реализованы преимущества гелия перед водородом. Немецкий дирижабль, обстрелянный англичанами, не взорвался и не загорелся, так как впервые в мире он был заполнен гелием. Применение в воздухоплавании невоспламеняющегося газа, который в 7,2 раза легче воздуха, не получило сразу широкого развития из-за трудностей производства необходимых количеств гелия. Немцы получили гелий для первых не горящих дирижаблей из привозимых из Бразилии песков монацита (фосфата редких земель). Из тонны монацита удавалось извлечь не больше 1-2 кубометров гелия. Поэтому даже в 1929 году знаменитый немецкий дирижабль «Граф Цеппелин», который совершил кругосветное путешествие и даже побывал на Северном полюсе, был заправлен водородом, а не гелием. Производство крупнотоннажных объемов гелия стало возможным лишь после обнаружения его высоких концентраций в природных газах и создания необходимых производственных мощностей.
Применяемые в наши дни гелиевые технологии представляют собой сложный комплекс криогенных, адсорбционных и мембранных процессов извлечения гелия из природного и вторичного сырья, очистки от примесей, получения товарных продуктов в жидком или газообразном виде.
Большинство современных гелиевых заводов перерабатывают углеводородный природный газ с содержанием гелия от 0,1 до 0,6 объемных процентов. При этом каждая страна самостоятельно определяет промышленно пригодную концентрацию гелия в природных газах в соответствии со своими ресурсами и техническими возможностями. В России в период строительства и за время эксплуатации Оренбургского гелиевого завода были разработаны и освоены крупнотоннажные технологии получения гелия. В том числе криогенная ректификация природного газа с получением гелиевого концентрата с содержанием от 60 до 90 объемных процентов Не, тонкая очистка гелия (получение продукта чистотой в 99,996 объемных процентов) и промышленное сжижение гелия.
Наиболее энергоемкие стадии — получение первичного и товарного гелиевых концентратов, обычно сопрягаются с криогенными процессами получения сжиженного природного газа (СПГ), выделением этана и широкой фракции углеводородов, и с очисткой углеводородной части природного газа от примеси азота. Это позволяет значительно снизить себестоимость производства гелия. Именно по такой схеме работают все крупные мировые гелиевые заводы в США, Алжире, Катаре и Австралии. В мире продолжаются исследования по совершенствованию мембранных технологий, которые применяются компаниями Air Products (США) и Air Liquid (Франция) при производстве гелия водорода и углекислого газа. Россия обладает конкурентными турбодетандерными технологиями производства жидкого гелия, реализованными в промышленных ожижителях гелия.
Мировое годовое потребление гелия составляет порядка 140-190 млн кубометров. Крупнейшими его производителями являются США, Катар, Алжир и Россия. Проблемы развития и рационального использования минерально-сырьевой базы гелия детально рассматриваются в работах А.Э.Конторовича, А.Г.Коржубаева, В.П.Якуцени, В.В.Белоусова, Р.Р.Наговицина, Л.Д.Огрель и многих других ученых и специалистов. По данным Геологической службы (US Geological Survey) и Бюро по управлению землей США (U.S Bureau of Land Management), мировые запасы гелия (в составе природных газов) составляют около 44,2 млрд кубометров. Российские ученые полагают, что возможна и другая, более высокая оценка мировых ресурсов гелия — порядка 66,8 млрд кубометров (Якуцени, 2009, с. 7). Основная часть запасов гелия разведана на территории России, Катара, США Алжира, Канады и Китая.
Соединенные Штаты Америки обеспечивают около половины мирового рынка гелия (таблица 1) как за счет производства, так и частично за счёт поставок гелия из хранилищ. В 2020 году внутренне потребление гелия класса А (99,997% Не) составило 40 млн кубометров. Стоимость гелия класса А, произведенного частными компаниями в 2019 и 2020 годах свидетельствует о заметном, почти в два раза (с 682 до 322 млн долларов) сокращении использования гелия в связи с пандемией коронавируса.
Производство и наличие в хранилищах по годам
|Страна
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|США (добыча из природного газа)
|63
|64
|68
|61
|
США (хранилище Клиффсайд)
|28
|26
|21
|13
|Катар
|45
|45
|45
|45
|Алжир
|14
|14
|14
|14
|Австралия
|4
|4
|4
|4
|Россия
|3
|3
|5
|5
|Канада
|1
|1
|1
|1
|Польша
|2
|2
|1
|1
|Всего
|160
|168
|159
|144
Промышленные месторождения гелия, общее количество которых в США превышает 4,5 тысячи, разведаны в 11 штатах. В них сосредоточено около 9,6 млрд кубометров гелия, который в США входит в состав 35 критических видов минерального сырья. Больше половины запасов гелия в США приурочена к месторождениям штата Вайоминг. На долю штатов Канзас и Техас приходится соответственно 22 и 20,3% запасов (13). В 2013 году в США был принят специальный закон об управлении накопленными федеральными запасами гелия «The Helium Stewardship Act», регламентирующий продажу гелия из государственного резерва в хранилище Клиффсайд.
В 2020 году цена на сырой гелий этого хранилища, приобретаемого для государственных нужд, составляла 3,1 доллара и 4,29 доллара для частного бизнеса. Стоимость высокочистого гелия для частного бизнеса была на уровне 7,57 доллара за кубометр (17). Законом о гелии было установлено, что при снижении федеральных запасов гелия, которыми управляет в США Бюро по управлению землей (U.S.Bureau of Land Management), до уровня в 100 млн кубометров, продажи гелия будут осуществляться только федеральным потребителям. В процессе реализации закона в результате конкурсных аукционов казначейством США получено более 2 млрд долларов. Объем остатка федерального гелия в хранилище Клиффсайд составляет сегодня 62,4 млн кубометров. США, которые импортируют гелий из Катара, Канады, Алжира, Португалии и других стран, принимаются комплексные меры по сокращению собственного потребления и замены гелия на более дешевые газы. При производстве оптоволоконных кабелей вместо гелия используются аргон и азот. Аргоном замещается гелий в сварке металлов, водородом — при обнаружении утечек, азотом и водородом — в хроматографии.
Катар занимает второе место по объёму поставок гелия на мировой рынок. В недрах Катара сосредоточено порядка четверти всех известных мировых запасов гелия (10,1 млрд кубометров) при среднем содержании в 0,1%. Катар вошел в состав лидеров рынка гелия в связи с активным развитием производства сжиженного природного газа (СПГ), которое позволило наладить рентабельное извлечение стоящего в несколько десятков раз дороже метана гелия, получаемого из остатков СПГ. Транспортировка жидкого гелия из Катара производится через Саудовскую Аравию в Дубай, где располагаются гелиевые центры компаний Linde, Air Liquide и Iwatani.
Алжир является третьим мировым производителем гелия после США и Катара. Здесь сосредоточено 17% всех мировых запасов этого газа (8,2 млрд кубометров). Производство гелия также связано здесь с добычей природного газа. Доказанные запасы природного газа в Алжире составляют 4,5 трлн кубометров. Последние годы объём добычи в этой стране составляет от 80 до 91 млрд кубометров в год. Основной объём гелия извлекается из природного газа месторождения Хасси-Рмель (содержание гелия — 0,17%). Производство гелия составляет здесь от 20 до 25 млн кубометров. Значительная доля алжирского гелия идёт во Францию, которая является европейским хабом алжирского и катарского гелия. Ожидается, что к 2030 году Алжир может увеличить поставки гелия на мировой рынок до 32 млн кубометров.
Россия обладает значительной долей мировых запасов гелия. Промышленное производство гелия ведётся только на Оренбургском нефтегазоконденсатном месторождении (при о концентрации гелия в природном газе равном 0,055% об.). Ежегодно на Оренбургском заводе производится около 5 млн кубометров гелия, который в основном идет на внутреннее потребление. Россия обладает конкурентными базовыми гелиевыми технологиями, обеспечивающими высокую производительность и рентабельность извлечения гелия из природного газа с низкими концентрациями гелия.
Главная гелиеносная провинция России — южные окраины Сибирской платформы, ресурсы которой оцениваются в 30-35 млрд кубометров (В.П.Якуцени, 2009, с. 12). Здесь уже открыты около 30 газовых месторождений, природный газ которых содержит гелий. Наиболее крупными из них являются Чаяндинское и Ковыктинское месторождения (содержание гелия в природном газе соответственно составляет 0,5 и 0,28 процентов), а также Дулисьминское (Иркутская область), Средне-Ботуобинское, Тас-Юряхское, Верхневилючанское (Республика Саха (Якутия), Собинское и Юрубчено-Тохомское (Красноярский край). Концентрация гелия на отдельных месторождениях здесь колеблется от 0,15% до 1% (5,6).
Для освоения ресурсов природного газа этих месторождений и для производства гелия, этана, пропана, бутана и пентан-гексановой фракции в городе Свободный Амурской области строится ГПЗ с годовой производительностью примерно в 42 млрд. кубометров природного газа (7,9,14). Амурский ГПЗ позволит более чем в 10 раз увеличить годовое производство гелия, которое составит 60 млн куб. м. что равно примерно трети его мирового потребления. В районе тихоокеанских портов Владивосток и Находка строятся объекты соответствующей промышленной и транспортной инфраструктуры.
В стратиграфическом отношении около 59% всех запасов гелия России приходится на долю палеозоя и 41% — на отложения докембрия. Доля гелия, локализованного в отложениях мезозоя ничтожна — менее 0,03% (13). Основная часть промышленных гелия сконцентрирована в залежах свободного газа (73%), газе газовых шапок (более 26%). Менее одного процента гелия содержится в растворенном состоянии в нефти (13).
В соответствии с действующими в России Методическими рекомендациями по ведению федерального и территориальных балансов разведанных запасов гелий учитывается в объемных процентах при следующих промышленных концентрациях: в свободном газе и газе газовых шапок от 0,050% и выше; в растворенных в нефти газах от 0,035% и выше; в пластовых негорючих газах (азотном и других) от 0,100% и выше.
В недрах Земли, как и во Вселенной, гелий является постоянным спутником водорода. Это обстоятельство позволяет использовать его как поисковый признак при освоении природных ресурсов неуловимого (из-за своей чрезвычайной летучести) водорода.
Общеизвестно, что гелиевый рынок за годы своего существования преодолел не один вызов, включая войны, экономические кризисы, взлет и падение рынков углеводородного сырья. В наши дни под натиском пандемии произошло значительное сокращение мирового и российского потребления гелия. Возникли сложности с логистикой. Почти исчез сегмент развлечений, который до пандемии составлял до 10% мирового рынка. До сих пор практически не ясно, каким образом пандемия коронавируса повлияет на реализацию новых гелиевых проектов. Эксперты, опрошенные специалистами группой CREON, полагают, что существовавший ранее баланс спроса и предложения может восстановиться к середине 2021 года, и что пандемия не повлияет на сроки пуска гелиевых объектов «Газпрома» в Восточной Сибири (4).
На фоне пандемии стабильно укрепляется потребление гелия в медицинском секторе за счет контрактов на заправку магнитно-резонансных томографов (11). В Москве, на базе НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского уже проходят исследования по применению гелия для ранней диагностики проблем, вызванных коронавирусной инфекцией. С конца апреля 2020 года институт успешно тестирует аппараты с применением гелия в «красной зоне». Возможно, что именно сектор медицинского применения гелия станет лидером роста потребления этого газа. Заслуживает внимания и проверки сообщение о том, что отказ от азота и переход на гелиево-кислородную смесь способствовал продлению жизни подопытным животных на 42 процента (1,с.97).
Привычная, существующая уже столетие версия о том, что ювенильный гелий находится в недрах Земли лишь как газ, заполняющий поры пород и минералов, в наши дни, как уже отмечалось, дополнена гипотетическими представлениями о том, что гелий может храниться в недрах планеты в твердой минеральной форме. Вслед за В.Н.Лариным (2005), который утверждает, что захваченный Землей протопланетный водород сконцентрирован в гидридном металлическом ядре Земли, полагаю, что и гелий не избежал аналогичной участи и «складирован» в недрах в виде твердых соединений типа FeO2He. Это позволяет надеяться, что гелий является практически неисчерпаемым природным ресурсом, который еще долго будет служить людям.
Гелий. Хроника открытий и применения
(по А. С. Ассовской (1984), с добавлениями автора)
1868 год. Открытие П.Жансеном и Дж.Локьером в спектре солнечной короны желтой линии, принадлежащей неизвестному химическому элементу, названному в 1971 году Дж.Локьером и Э.Френдлед гелием.
1895 год. Открытие У. Рамзаем гелия на Земле в ураносодержащем минерале клевеите.
1903 год. Открытие в США у г. Декстер (штат Канзас) проявления негорючего газа, содержавшего гелий.
1906 год. Э.Резерфорд и Т.Ройдс открыли, что образуемые при распаде радиоактивных минералов альфа-частицы представляют собой ионизированные ядра гелия.
1906 год. Открытие в штате Канзас (США) нефтяного месторождения, газ которого содержал гелий.
1908 год. Получение Х.Камерлинг-Оннесом жидкого гелия.
1911 год. Открытие Х.Камерлинг-Оннесом сверхпроводимости охлажденной жидким гелием ртути.
1923 год. Полет первого в мире американского пассажирского дирижабля «Шеннандоа», заполненного 55 тыс кубометров гелия.
1934 год. Э.Резеофорд, М.Олифант и П.Хартек открыли тритий.
1936 год. Открытие Т.Бьердж и А.Е.Полесицким в природном газе изотопа гелий-3.
1938 год. Открытие П.Л.Капицей, а также Дж.Алленом и Д.Мейснером (Канада) сверхтекучести жидкого гелия.
1965 год. Достигнута самая низкая температура — минус 273,14 градусов С, что только на 0,0099 выше абсолютного нуля.
1970 год. Группой исследователей во главе с Ю.Д.Прокошкиным при бомбардировке алюминиевой мишени на синхротроне в Институте физики высоких энергий открыт антигелий-3.
1996 год. Д.Ошерову, Р.Ричардсону и Д.Ли присуждена Нобелевская премия по физике за открытие сверхтекучести гелия-3.
2003 год. А.А.Абрикосову, В.Л.Гинзбургу и Э.Лфгет присуждена Нобелевская премия по физике, в том числе и за создание теории сверхтекучести гелия.
2011 год. Открыт антигелий-4 на ионном коллайдере в Нью-Йорке при столкновении двух пучков золота.
Литература
- Ассовская А. С. Гелий на Земле и во Веселенной. Л., Недра, 1984.
- Белозеров И. М. Природа глазами физика // International Scientific Journal for Alternative Energy and Ecology, Scientific Technical Center «TATA», 2008, № 12 (86), с. 8-57.
- Витязев А. В. Происхождение и ранняя эволюция Земли // Наука в России, 1994, № 5 (83), с. 16-21.
- Дыменко Мария, Заикина Александра. Российский рынок гелия восстановится в 2021 году // CREON Group, 14 мая, 2021 (info@creongroup.com).
- Конторович А. Э. Сырьевая база и перспективы развития гелиевой промышленности России и мира // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление, 2007, № 3, с. 12-17.
- Коржубаев А.Г., Филимонова И.В, Эдер Л. В. Стратегия комплексного освоения ресурсов и запасов газа Восточной Сибири и Дальнего Востока // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление, 2009, No 1, с. 18–28.
- Ларионов А.В., Ноговицын Р.Р., Попова К.С. О государственном стимулировании и регулировании эффективного извлечения гелия при разработке уникальных гелиеносных месторождений природного газа на территории Республики Саха (Якутия) // Евразийский международный научно-аналитический журнал, 2017, No 4, с. 151–154.
- Ларин В. Н. Наша Земля (происхождение, состав, строение и развитие изначально гидридной Земли). М., Агао, 2005.
- Огрель Л. Д. Перспективы России на рынке гелия. Департамент аналитики ЗАО «КРЕОН ЭНЕРДЖИ» // Газовая промышленность, 2014, No 1.
- Семенов А. Дейтерий и тритий: водород, да не тот // Наука и жизнь, 2018, № 8.
- Тесленко Владимир Гелий-3. Как он используется в медицине // Популярная механика, 2020, № 10 (215)
- Толкачев В.М, Толачев М. В. Загадки криосферы Земли. М., Изд. РСП, 2020.
- 13.Якуцени В. П. Сырьевая база гелия в мире и перспективы развития гелиевой промышленности // Нефтегазовая геология. Теория и практика, 2009, No 42, с. 1-24.
- Analises on Natural Gas Market, Resource, and Pipeline in Northeast Asia Strategy of Natural Gas Trunkline Development. Tokyo: NAGPF, Asian Pipeline Research Society of Japan. 2004.
- Larionov A.V., Nogovitsyn R.R., Pavlov N.V., Popova K.S. On the Opportunities of the Shift of Helium Industry World Center to Eastern Siberia, Russia // International Journal of Economic Research. 2017, рart 4, р. 673–687.
- Jurong Zhang, Sian L.K., Xiaolei Feng at all. Rare Helium-Bearing Compaund FeO2He at Deep-Earth Conditions//Physical Review Letters, 121, 255703. Published 21 December 2018.
- Peterson Joseph B. Helium. U.S. Geological Survey. Mineral Commodity Summaries, January 2021.
- Peterson Joseph B. Helium. U.S. Geological Survey. Mineral Commodity Summaries, 2019, p.76-77. (https://doil.org/10.3133/70202434).
Автор: Владимир Толкачёв, президент ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»