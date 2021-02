Газ по имени Солнца

Неудивительно, что гелий сначала нашли на Солнце, а не на Земле. На нашей планете его очень мало, а на Солнце он составляет порядка 23,5% его массы. У Солнца, как и практически у всех (за некоторым исключением) звезд сходный химический состав (Ассовская, 1984, с. 23): «в среднем на 10 000 атомов водорода приходится около 1 000 атомов гелия, 10 атомов кислорода и 1 атом железа».

В земной коре, которая более богата гелием, чем гидросфера и атмосфера, концентрация гелия чрезвычайно мала — около 0,0005 об.% (1). На один миллион литров воздуха Земли приходится всего 5,24 литра гелия. В морской воде гелия еще меньше, порядка 4×10 -10 %. Не исключено, что на больших глубинах в Мировом океане и в недрах Земли при высоких давлениях возможна и другая, более высокая его растворимость и концентрация.

Высокие концентрации гелия установлены в вулканических фумаролах, рудничных газах месторождений, обнаруженных в породах древних платформ (на золоторудном месторождении Витватерсранд в ЮАР, месторождении полиметаллов Болиден в Швеции). В высоких концентрациях фиксируется гелий в «факелах» подводных «курильщиков». Собственных, образуемых гелием минералов, пока не установлено. Ученые-экспериментаторы США и Китая (Jurong Zhang at all, 2018) утверждают, что на границе ядра и мантии земли (при существующих там давлении и температуре) гелий может находится в устойчивой минеральной форме в сочетании с железом и кислородом в виде FeO 2 He.

Сегодня установлено девять изотопов гелия. Как известно, изотопы водорода имеют персональные красивые имена (10): протий (от греческого слова «protos» — первый), дейтерий (от греческого слова «deuteros» — второй) и тритий (от греческого слова третий). Изотопы гелия не имеют персональных имен и различаются только по прислонившимся к ним цифрам. Стабильными являются только два изотопа: крайне редко встречающийся на Земле гелий-3 и присутствующий в преобладающих количествах гелий-4. Остальные изотопы гелия, включая более легкий гелий-2 и все другие тяжелые изотопы от гелия-5 до гелия-10 относятся нестабильным изотопам, период существования которых меньше секунды.