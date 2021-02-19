Газ по имени Солнца

Благодаря своим уникальным свойствам гелий нашел сегодня широкое применение в различных областях человеческой деятельности: космонавтике и ракетной технике, ядерной энергетике, авиации, судостроении, химическом, металлургическом и сварочном производствах, ядерной и лазерной технике, электронике, медицине, научных исследованиях, хроматографии, криогенной технике и в индустрии развлечений.

Появлению гелия на свет предшествовали несколько эпохальных открытий в сфере физики. В 1802 году английский врач Уильям Волластон, изучая спектр Солнца, заметил в нем наличие тонких темных линий. Через 12 лет немецкий физик и оптик Иозеф Фраунгофер точно измерил угловое положение этих линий, которые теперь называются фраунгоферовыми линиями. Причину их появления через сорок лет объяснил другой немецкий физик Густав Кирхгоф, сформулировавший в 1859 году свой знаменитый закон об испускании и поглощении химическими элементами соответствующих им по частоте линий спектра. Его работы, выполненные совместно с немецким химиком-экспериментатором Робертом Бунзеном, заложили основы современного спектрального анализа — универсального инструмента изучения химического состава всех существующих на Земле и в космосе веществ.

В 1868 году французский астрономом Пьер Жансен одновременно с английским астрономом Джозефом Норманом Локьером обнаружили в спектре солнечной короны желтую линию, не относящуюся к спектру ни одного из известных на то время химических элементов. В 1871 году Локьер объяснил ее происхождение присутствием на Солнце нового химического элемента, для которого предложил вместе с Э.Френдлед название «гелий» (от греческого слова helios — «солнце»). Только в конце 1890-х годов при исследовании Уильямом Рамзаем ураносодержащего минерала клевеита газообразный гелий был обнаружен и на Земле.