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Наука

Геминиды и другие астрономические события декабря

Анастасия Баринова
02 декабря 2019
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Фото: NASA
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При условии ясной погоды декабрьское небо порадует яркими зимними созвездиями и двумя звездопадами.

22 декабря 2019 года в 7:19 мск, в день зимнего солнцестояния, наступает астрономическая зима. Каждый последующий день будет дарить немного больше света — уже к новому году продолжительность светового дня увеличится почти на 8 минут. В месяц самых длинных ночей можно наблюдать метеорный поток-гигант — знаменитые Геминиды, превосходящие по количеству «падающих звезд» все остальные ежегодные метеорные потоки, включая августовские Персеиды.

В отличие от большинства других метеорных потоков, прародителем Геминид является не комета, а объект, открытый в 1983 году с помощью инфракрасного космического телескопа и названный 3200 Фаэтон (3200 Phaethon). Астрономы относят Фаэтон к промежуточным объектам, которые представляют собой нечто среднее между астероидами и кометами.

Геминиды действуют с 7 по 17 декабря. Максимум активности — в ночь на 15 декабря, когда пролетает до 120 метеоров в час. К сожалению, условия наблюдения Геминид в 2019 году неблагоприятны: 12 декабря произойдет полнолуние, высветляющее небо.

Чуть более повезет наблюдателям другого метеорного потока — Урсиды из созвездия Малая Медведица, чей максимум приходится на 22/23 декабря. По скорости пролета метеоров (около 32 км/с) звездопад схож с Геминидами, но по яркости и частоте он значительно слабее — всего до 10 метеоров в час.

Интересное астрономическое явление произойдет 26 декабря: кольцеобразное затмение Солнца. Это пятое и последнее затмение в 2019 году после двух солнечных (6 января частное и 2 июля полное и двух лунных (21 января полное и 17 июля частное).

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Planetarium-moscow.ru

Максимальная фаза затмения (0,97) начнется в 8:17 мск и продлится 3 минуты 40 секунд. Она будет доступна при наблюдениях с территории Азии, но небольшие частные фазы можно будет увидеть и в России, на крайнем юго-востоке Европейской части, а также юге Сибири и на Дальнем Востоке. Наибольшая фаза затмения в России составит 0,41 и будет видна на восходе Солнца, на юге Дагестана.

Пять лет назад – 2 декабря 2014 года – была запущена автоматическая межпланетная станция Японского агентства аэрокосмических исследований «Хаябуса-2», предназначенная для доставки образцов грунта с астероида класса C. Недавно ее миссия завершилась: узнайте о ее результатах.