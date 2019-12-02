Геминиды и другие астрономические события декабря

В отличие от большинства других метеорных потоков, прародителем Геминид является не комета, а объект, открытый в 1983 году с помощью инфракрасного космического телескопа и названный 3200 Фаэтон (3200 Phaethon). Астрономы относят Фаэтон к промежуточным объектам, которые представляют собой нечто среднее между астероидами и кометами.

Геминиды действуют с 7 по 17 декабря. Максимум активности — в ночь на 15 декабря, когда пролетает до 120 метеоров в час. К сожалению, условия наблюдения Геминид в 2019 году неблагоприятны: 12 декабря произойдет полнолуние, высветляющее небо.

Чуть более повезет наблюдателям другого метеорного потока — Урсиды из созвездия Малая Медведица, чей максимум приходится на 22/23 декабря. По скорости пролета метеоров (около 32 км/с) звездопад схож с Геминидами, но по яркости и частоте он значительно слабее — всего до 10 метеоров в час.

Интересное астрономическое явление произойдет 26 декабря: кольцеобразное затмение Солнца. Это пятое и последнее затмение в 2019 году после двух солнечных (6 января частное и 2 июля полное и двух лунных (21 января полное и 17 июля частное).