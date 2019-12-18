Генетическая мутация превратила девочку в старушку

В ходе заболевания в клетках нервной системы скапливаются жировые вещества, что приводит к потере речи, нарушениям зрения, слабоумию, эпилепсии. По меньшей мере восемь генов были выявлены в связи с этими отклонениями, но наиболее распространенная форма болезни Баттена связывается с мутациями в гене CLN3. К сожалению, у девочки мутировали другие гены, и среди носителей этого заболевания подобных примеров нет.



Из-за тонких дыхательных путей Айле трудно дышать. Девочка не может говорить и общается при помощи языка жестов. Ее нижняя челюсть недоразвита, она по-прежнему не способна принимать пищу обычным образом – кормление происходит через трубку. К двум годам ее вес достиг лишь 6,8 килограмма, что почти в два раза ниже нормы. Кроме того, у нее диагностирован порок сердца.



Тем не менее, это «маленькая счастливая девочка»: родители и сестра окружили ее любовью и комфортом. Мать ушла с работы, чтобы заботиться о малышке. По ее словам, несмотря на все сложности, Айла «очень эмоциональна и общительна». Она любит играть с сестрой, а отец в шутку дразнит ее «бабушкой».