Генетики не первый год выводят безрогих быков. Зачем?

Врожденное отсутствие рогов у рогатого скота называется термином «комолость». Несмотря на то, что у некоторых групп животных это наследственный и даже доминантный признак, человек давно старается закрепить комолость в стадах. С ее помощью уход за скотом становится более безопасным; кроме того, в стойлах требуется меньше места.
Изначально применялось отпиливание рогов в раннем возрасте, в дальнейшем к этому добавились генетические эксперименты. К настоящему времени выведено немало комолых пород коров: абердин-ангусская, джерсейская, герефордская и другие. Однако исследования в этом направлении продолжаются: безрогий скот пока еще не столь производителен, как его рогатые сородичи.
Группа ученых из Калифорнийского университета в Дейвисе в рамках биотехнологического проекта Recombinetics предложила новые методы генетики, которые позволят сделать безрогими и продуктивными коров любой породы. В 2014 году отредактированную клетку подсадили в матку коровы-донора, и в результате родился комолый теленок. После того, как он достиг половой зрелости, с помощью его спермы было искусственно осеменено нескольких коров. Второе поколение бычков также оказалось и безрогим, и здоровым.
На основе этого успеха авторы исследования уверяют, что и в дальнейшем потомство этих животных сохранит признак комолости. При этом метод применим к любым породам крупного рогатого скота: полученные таким образом животные, несмотря на наличие генетической модификации, не отличаются от выведенных традиционными методами селекции.
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