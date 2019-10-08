Генетики не первый год выводят безрогих быков. Зачем?

Врожденное отсутствие рогов у рогатого скота называется термином «комолость». Несмотря на то, что у некоторых групп животных это наследственный и даже доминантный признак, человек давно старается закрепить комолость в стадах. С ее помощью уход за скотом становится более безопасным; кроме того, в стойлах требуется меньше места.



Изначально применялось отпиливание рогов в раннем возрасте, в дальнейшем к этому добавились генетические эксперименты. К настоящему времени выведено немало комолых пород коров: абердин-ангусская, джерсейская, герефордская и другие. Однако исследования в этом направлении продолжаются: безрогий скот пока еще не столь производителен, как его рогатые сородичи.