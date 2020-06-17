Генномодифицированные козы будут давать молоко с лекарством от рака

В последние десятилетия исследователи все чаще обращаются к антителам — основному оружию нашей иммунной системы — для борьбы с раком. В то время как наша иммунная система обычно использует большую коллекцию антител, которые могут воздействовать на несколько разных частей патогена, конкретные антитела способны распознавать единственную специфическую мишень.

Это делает так называемые моноклональные антитела — или mAbs — захватывающими кандидатами на противораковую терапию, с потенциалом распознавания раковых клеток на фоне нормальных.

Термин «моноклональный» относится к процессу изготовления копий одного антитела из одного клона клеток, то есть одной уникальной родительской клетки и ее потомства из клеточного деления. Некоторые моноклональные антитела используют генную инженерию для объединения частей из разных источников в одно новое синтезированное антитело, имеющее характеристики, которые желательны для лечения.

Как утверждает команда исследователей во главе с Гётцем Лайбле из новозеландского государственного института AgResearch, козы, подвергшиеся генному модифицированию, могут вырабатывать лекарство от рака — цетуксимаб. Стоимость лечения этим препаратом сегодня может доходить до 13 тысяч долларов в месяц.

Благодаря массовому производству препарата с помощью коз ученые надеются сделать лечение от колоректального рака, а также рака легких и других заболеваний, гораздо более доступным.