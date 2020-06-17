Генномодифицированные козы будут давать молоко с лекарством от рака

В последние десятилетия исследователи все чаще обращаются к антителам — основному оружию нашей иммунной системы — для борьбы с раком. В то время как наша иммунная система обычно использует большую коллекцию антител, которые могут воздействовать на несколько разных частей патогена, конкретные антитела способны распознавать единственную специфическую мишень.
Это делает так называемые моноклональные антитела — или mAbs — захватывающими кандидатами на противораковую терапию, с потенциалом распознавания раковых клеток на фоне нормальных.
Термин «моноклональный» относится к процессу изготовления копий одного антитела из одного клона клеток, то есть одной уникальной родительской клетки и ее потомства из клеточного деления. Некоторые моноклональные антитела используют генную инженерию для объединения частей из разных источников в одно новое синтезированное антитело, имеющее характеристики, которые желательны для лечения.
Как утверждает команда исследователей во главе с Гётцем Лайбле из новозеландского государственного института AgResearch, козы, подвергшиеся генному модифицированию, могут вырабатывать лекарство от рака — цетуксимаб. Стоимость лечения этим препаратом сегодня может доходить до 13 тысяч долларов в месяц.
Благодаря массовому производству препарата с помощью коз ученые надеются сделать лечение от колоректального рака, а также рака легких и других заболеваний, гораздо более доступным.
Он добавил, что снижение затрат как для производителей, так и для онкологических больных стало «основным двигателем нового исследования».
Цетуксимаб дорог в изготовлении не просто потому, что производится в лаборатории. Химическая структура белка этого вещества настолько сложна, что фармацевтические компании используют биологические механизмы в специально модифицированных культивируемых клетках мышей для получения специфического моноклонального антитела. Это длительный и затратный процесс.
В новом исследовании Лайбле и его коллеги рассчитывают получить достаточное количество необходимого для лечения рака белка из молока трансгенных коз, чтобы сделать их новой подходящей платформой для производства цетуксимаба. Это вещество в коммерческом производстве известно как Эрбитукс.
Гены, хранящие информацию для продуцирования mAb в молоке, были вставлены в геном козьих клеток, из которого ученые создали живых коз, используя ту же технологию, которая стала известной благодаря клонированию овцы Долли.
Лайбле отмечает, что выделенный из молока коз mAb оказался полностью функциональным, а сами животные были полностью здоровыми и не отличались от обычных.
Исследование было опубликовано на сервере препринтов bioRxiv.