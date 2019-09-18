Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
Журнал №192, сентябрь 2019
Журнал №70, июнь–август 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Наука

Географический и магнитный север для Гринвича совпали впервые за 360 лет

18 сентября 2019
Королевская гринвичская обсерватория
Королевская гринвичская обсерватория
Фото: Timitrius/flickr.com
Очень редко, в зависимости от того, где в мире вы находитесь, ваш компас может указывать на истинный север.

Магнитные компасы в историческом районе Лондона, где проходит нулевой меридиан, впервые за 360 лет указали прямо на северный географический полюс.

Это означает, что для кого-то в Гринвиче магнитный север (направление, в котором указывает стрелка компаса) был точно выровнен с географическим севером.

Географический север, также называемый истинным севером, – это направление к фиксированной точке, которую мы называем Северным полюсом. Магнитный север – это условная точка в северной полярной области земной поверхности, в которой магнитное поле Земли направлено строго вниз (под углом 90° к поверхности).

Магнитный север и географический север совпадают, когда так называемый «угол склонения», то есть разница между двумя северами в конкретном месте составляет 0 °. Склонение – это угол в горизонтальной плоскости между магнитным севером и географическим севером. Он меняется со временем и географическим положением.

Люди, использующие магнитные компасы, должны учитывать связь между географическим положением и склонением. Склонение является причиной, по которой показания компаса для севера в одном месте отличаются от показаний для севера в другом, особенно если между обоими местоположениями есть значительное расстояние.

В течение сотен лет склонение в Гринвиче было отрицательным, то есть иглы компаса указывали на запад от истинного севера, но в настоящее время в Королевской гринвичской обсерватории магнитное поле Земли имеет склонение чуть выше нуля, около + 0,011 °. Последний раз такое совпадение наблюдалось 360 лет назад.

/upload/iblock/50c/50cccc2c4e9bd9a22ada201755af80ed.jpg
Наука
Королевская обсерватория в Гринвиче снова работает
Кратер вулкана Тамбора
Наука
Извержение вулкана Тамбора вызвало «год без лета». Теперь это доказанный факт
01-giant-salamander-nationalgeographic_1102516.adapt.1900.1.jpg
Звери
Какая амфибия – самая большая на свете? Учёные определили по ДНК!
Первое фолио Шекспира с пометками Мильтона
Наука
Найдена копия первого фолио Шекспира с примечаниями. Их сделал Мильтон
Луна
Космос
Россия и Китай будут сотрудничать в освоении Луны и дальнего космоса
IMG_0977.jpg
Калейдоскоп
Synergy Global Forum 2019: большие цели на глобальном форуме
Уральские авиалинии
Путешествия
«Уральские авиалинии» открывают новый беспосадочный рейс Владивосток - Екатеринбург
dc14d311071f4c41a5b530f15c0f4dfe.max-2000x1000.png
Происшествия
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Туристы у гейзера
Происшествия
Йеллоустонский парк подал в суд на двух туристов за селфи у гейзера