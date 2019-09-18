Географический и магнитный север для Гринвича совпали впервые за 360 лет

Магнитные компасы в историческом районе Лондона, где проходит нулевой меридиан, впервые за 360 лет указали прямо на северный географический полюс.

Это означает, что для кого-то в Гринвиче магнитный север (направление, в котором указывает стрелка компаса) был точно выровнен с географическим севером.

Географический север, также называемый истинным севером, – это направление к фиксированной точке, которую мы называем Северным полюсом. Магнитный север – это условная точка в северной полярной области земной поверхности, в которой магнитное поле Земли направлено строго вниз (под углом 90° к поверхности).

Магнитный север и географический север совпадают, когда так называемый «угол склонения», то есть разница между двумя северами в конкретном месте составляет 0 °. Склонение – это угол в горизонтальной плоскости между магнитным севером и географическим севером. Он меняется со временем и географическим положением.

Люди, использующие магнитные компасы, должны учитывать связь между географическим положением и склонением. Склонение является причиной, по которой показания компаса для севера в одном месте отличаются от показаний для севера в другом, особенно если между обоими местоположениями есть значительное расстояние.

В течение сотен лет склонение в Гринвиче было отрицательным, то есть иглы компаса указывали на запад от истинного севера, но в настоящее время в Королевской гринвичской обсерватории магнитное поле Земли имеет склонение чуть выше нуля, около + 0,011 °. Последний раз такое совпадение наблюдалось 360 лет назад.