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Наука

Гигантский каменный пенис найден в Швеции

Анастасия Баринова
20 сентября 2019
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Фото: Gisela Ängeby/Arkeologerna
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Фото: Gisela Ängeby/Arkeologerna
Необычное каменное изваяние было создано в бронзовом веке.

Изучая территорию, отведенную под строительство возле города Роллсбо на юго-западном побережье Швеции, археологи обнаружили там археологический памятник. Первоначально они решили, что речь идет о древнем захоронении, но при рассмотрении устилавших землю камней ученые заметили среди них изваяние, изображающее пенис.

Эта часть тела на протяжении веков во многих культурах символизировала власть и плодородие, и сама по себе находка не была бы уникальна, но в данном случае 52-сантиметровая скульптура выделяется из ряда подобных.

По предварительным данным, над ее созданием поработала и природа, и люди: они могли найти камень, по форме напоминающий фаллос, и обработать его, придав характерные детали.

В момент обнаружения каменное изваяние находилось в горизонтальном положении, но ученые не сомневаются, что его изначальная позиция была вертикальной, и располагалось оно строго по центру каменной кладки. Рядом с фаллосом были найдены обгоревшие кости (предположительно животных) и впитавшие сажу слои почвы – это означает, что изваяние было установлено на месте жертвоприношений бронзового века. Кроме того, неподалеку был найден камень красного цвета, который мог играть особую роль в ритуале, вероятно, связанном с культом плодородия.

Археологи планируют проверить эти выводы более углубленным анализом. В случае, если кости окажутся человеческими, к гипотезе о месте проведения ритуалов добавится версия о захоронении.

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