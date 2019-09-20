Гигантский каменный пенис найден в Швеции

В момент обнаружения каменное изваяние находилось в горизонтальном положении, но ученые не сомневаются, что его изначальная позиция была вертикальной, и располагалось оно строго по центру каменной кладки. Рядом с фаллосом были найдены обгоревшие кости (предположительно животных) и впитавшие сажу слои почвы – это означает, что изваяние было установлено на месте жертвоприношений бронзового века. Кроме того, неподалеку был найден камень красного цвета, который мог играть особую роль в ритуале, вероятно, связанном с культом плодородия.



Археологи планируют проверить эти выводы более углубленным анализом. В случае, если кости окажутся человеческими, к гипотезе о месте проведения ритуалов добавится версия о захоронении.



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