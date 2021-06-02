«Гигантский» рак-падальщик прятался в глубоководном желобе

Живут в океанах крохотные ракообразные, которых зовут бокоплавами, или разноногими. Обычно они довольно небольшие – пара сантиметров в длину, но ученые нашли настоящего глубоководного гиганта у западного побережья Южной Америки.

Исследователи, которые нацелились на самые неизученные и темные глубины океана, обнаружил новый вид этих ракообразных в Чилийском желобе – это длинная впадина на дне океана, глубина которой достигает более восьми километров! «Гиганту» присвоили название Eurythenes atacamensis – потому что океанический желоб, где прятался бокоплав, называют также Атакамским.

В длину почти в два раза больше своего ближайшего родственника, что делает его настоящим гигантом среди разноногих раков.