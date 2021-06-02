«Гигантский» рак-падальщик прятался в глубоководном желобе
Живут в океанах крохотные ракообразные, которых зовут бокоплавами, или разноногими. Обычно они довольно небольшие – пара сантиметров в длину, но ученые нашли настоящего глубоководного гиганта у западного побережья Южной Америки.
Исследователи, которые нацелились на самые неизученные и темные глубины океана, обнаружил новый вид этих ракообразных в Чилийском желобе – это длинная впадина на дне океана, глубина которой достигает более восьми километров! «Гиганту» присвоили название Eurythenes atacamensis – потому что океанический желоб, где прятался бокоплав, называют также Атакамским.
В длину почти в два раза больше своего ближайшего родственника, что делает его настоящим гигантом среди разноногих раков.
Это один из самых многочисленных представителей фауны на дне океана – помимо бокоплавов там можно найти разве что равноногих изопод, и рыб из семейства ошибневые. Гигант-бокоплав играет важную роль в пищевой пирамиде, перехватывая и перераспределяя пищу, опускающуюся сверху – это останки разлагающейся органики, которые чаще всего медленно оседают на дне океана в виде «глубоководного снега», а иногда на дно попадают и целые полуразложившиеся трупы животных.
Падальщики в желобах только того и ждут – они быстро обнаруживают и поедают новую «манну небесную». Так произошло и с приманкой-макрелью, которую использовали ученые, чтобы поглядеть на бокоплавов во всей красе. К сожалению, вместе с остатками органики животные также могут случайно проглотить микропластик.
Дом гигантов-бокоплавов — это один из 35 глубоководных желобов, которые доходят одна из 35 траншей, доходящих до хадальных глубин. Эти желоба образуются в результате геологического процесса, называемого субдукцией (когда одна тектоническая плита оказывается под другой, вызывая быстрое погружение дна океана). По объему Атакамский желоб можно сравнить с соседними Андами, которые тоже появились благодаря субдукции.
По сравнению с условиями на поверхности среда хадальных зон (ультраабиссалей) кажется экстремальной. Это кромешная тьма, температура воды в самых глубоких точках колеблется от 1 °C до 4 °C. Гидростатическое давление на хадальных глубинах колеблется от 600 до 1100 атмосфер – это все равно что опустить целую тонну на кончик пальца.
Однако такая среда совершенно нормальна для живущих в ней организмов – хоть их и немного. У обитателей хадальных зон есть набор биохимических, морфологических и поведенческих адаптаций, которые позволяют им процветать в глубоководных желобах. Изучение этих экосистем — непростая задача, именно поэтому хадальные зоны и их желоба изучены недостаточно по сравнению с более мелководными частями океана.
В 2018 году две международные исследовательские экспедиции сосредоточились на южной части Чилийского желоба. Ученые впервые отправились к нему на чилийском судне RV Cabo de Hornos, чтобы изучить самую глубокую часть желоба в рамках своей экспедиции. Месяц спустя ученые на немецком судне RV Sonne изучили более широкую экосистему желоба, взяв пробы с 2500 метров до так называемой глубины Ричарда – самой глубокой точки желоба, 8 065 метров.
В ходе экспедиций использовались беспилотные подводные аппараты, которые десантировались на дно и двигались в указанных направлениях. При этом они были оснащены надежными камерами и ловушками с наживкой, чтобы поднять пойманных животных на поверхность воды для более тщательного изучения.
Обе экспедиции увенчались успехом – специалистом удалось собрать сотни часов видеозаписей и тысячи бокоплавов, включая и неизвестного на тот момент E. atacamensis. Были среди собранных животных еще и неизвестные науке улитки, которых ласково прозвали «милые фиолетовые малышки», пока им еще не присвоили официальное научное название.
Как только образцы подняли на сушу, началась детальная работа по сортировке, измерению, идентификации и описанию новых видов. E. atacamensis является представителем хорошо изученного глубоководного рода (Eurythenes) – однако разных представителей этого рода довольно сложно внешне отличить друг от друга, поэтому однозначно открытие нового вида признали лишь несколько лет спустя.
Как отмечают ученые, это открытие – еще одна часть головоломки, связанной с пониманием мира, в котором мы живем. Оно помогает нам осознать, как именно жизнь кипит даже в самых глубоких и пустынных частях океана в условиях, которые кажутся для нас, наземных млекопитающих, просто невозможными.