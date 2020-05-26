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Наука

Создана глобальная база данных о микоризе – симбиозе грибов и растений

Михаил Сысоев
26 мая 2020
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Фото: pixabay.com
До сих пор эта информация была разбросана по бесчисленным научным публикациям.

Ученые из старейшего в Нидерландах Лейденского университета собрали информацию, полученную исследователями за последние 120 лет, в базу данных о взаимодействии растений и грибов.

Почти все сосудистые растения взаимодействуют с грибами для получения питательных веществ из почвы. Такой способ симбиотических отношений имеет название микориза. Корни растения обселяются грибом, однако это не связано с заболеванием растений, а необходимо для объединения токов питательных жидкостей растений и грибов в единую систему.

Такое взаимодействие оказывает на растение самое благоприятное воздействие. За счет присоединения корней растения к грибному мицелию, увеличивается поглощающая способность корня и усиливается поступление в растение воды с растворенными в ней питательными веществами.

Исследования показали, что типы и интенсивность микоризы в экосистеме могут оказать существенное влияние на биоразнообразие растений. Другие работы ученых также показывают, что микоризные грибы могут влиять на количество углерода, которое экосистема может хранить в почве.

Эколог Надежда Судзиловская, руководитель научной группы, которая составила объединенную базу данных, подчеркивает важность понимания отношений между растениями и грибами.

«Это самые древние симбиотические отношения на планете. Только в последние два десятилетия мы начали понимать истинную важность микоризы. Эта новая база данных позволяет нам видеть лес за деревьями. Объединение всех существующих знаний позволит нам понять роль микоризного симбиоза в экосистемах», — Надежда Судзиловская.

По словам Судзиловской, используя новую базу данных, биологи смогут связать растение с определенным типом микоризного отношения с грибами.

«Было очень много работы для составления базы данных. Нам пришлось изучить десятилетия исследований и найти ошибки в предыдущих статьях. Когда мы находили противоречивые данные, нам приходилось решать, была ли это ошибка или новая идентификация», — отмечает Судзиловская.

База данных в настоящее время не охватывает все растения в мире, но предлагает исследователям возможность добавлять новые сведения.

Помимо информации о том, какие растения взаимодействуют с каким конкретным грибом, в базе данных также содержатся метаданные о почве, климате и местонахождении научных записей, что позволяет исследователям быстро и легко сопоставлять информацию.

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