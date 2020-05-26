Создана глобальная база данных о микоризе – симбиозе грибов и растений

Ученые из старейшего в Нидерландах Лейденского университета собрали информацию, полученную исследователями за последние 120 лет, в базу данных о взаимодействии растений и грибов.

Почти все сосудистые растения взаимодействуют с грибами для получения питательных веществ из почвы. Такой способ симбиотических отношений имеет название микориза. Корни растения обселяются грибом, однако это не связано с заболеванием растений, а необходимо для объединения токов питательных жидкостей растений и грибов в единую систему.

Такое взаимодействие оказывает на растение самое благоприятное воздействие. За счет присоединения корней растения к грибному мицелию, увеличивается поглощающая способность корня и усиливается поступление в растение воды с растворенными в ней питательными веществами.

Исследования показали, что типы и интенсивность микоризы в экосистеме могут оказать существенное влияние на биоразнообразие растений. Другие работы ученых также показывают, что микоризные грибы могут влиять на количество углерода, которое экосистема может хранить в почве.

Эколог Надежда Судзиловская, руководитель научной группы, которая составила объединенную базу данных, подчеркивает важность понимания отношений между растениями и грибами.