Создана глобальная база данных о микоризе – симбиозе грибов и растений

Ученые из старейшего в Нидерландах Лейденского университета собрали информацию, полученную исследователями за последние 120 лет, в базу данных о взаимодействии растений и грибов.
Почти все сосудистые растения взаимодействуют с грибами для получения питательных веществ из почвы. Такой способ симбиотических отношений имеет название микориза. Корни растения обселяются грибом, однако это не связано с заболеванием растений, а необходимо для объединения токов питательных жидкостей растений и грибов в единую систему.
Такое взаимодействие оказывает на растение самое благоприятное воздействие. За счет присоединения корней растения к грибному мицелию, увеличивается поглощающая способность корня и усиливается поступление в растение воды с растворенными в ней питательными веществами.
Исследования показали, что типы и интенсивность микоризы в экосистеме могут оказать существенное влияние на биоразнообразие растений. Другие работы ученых также показывают, что микоризные грибы могут влиять на количество углерода, которое экосистема может хранить в почве.
Эколог Надежда Судзиловская, руководитель научной группы, которая составила объединенную базу данных, подчеркивает важность понимания отношений между растениями и грибами.
По словам Судзиловской, используя новую базу данных, биологи смогут связать растение с определенным типом микоризного отношения с грибами.
«Было очень много работы для составления базы данных. Нам пришлось изучить десятилетия исследований и найти ошибки в предыдущих статьях. Когда мы находили противоречивые данные, нам приходилось решать, была ли это ошибка или новая идентификация», — отмечает Судзиловская.
База данных в настоящее время не охватывает все растения в мире, но предлагает исследователям возможность добавлять новые сведения.
Помимо информации о том, какие растения взаимодействуют с каким конкретным грибом, в базе данных также содержатся метаданные о почве, климате и местонахождении научных записей, что позволяет исследователям быстро и легко сопоставлять информацию.