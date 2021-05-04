Голубая планета: 3 необычных карты Мирового океана

Мировой океан, показанный на этих картах как единое целое, занимает более 70 процентов земной поверхности. Именно в океане находятся самая высокая в мире гора, Мауна-Кеа, большая часть которой скрыта под водой, – и самое глубокое место, Марианский желоб. Морское дно до сих пор толком не исследовано: полностью картировано менее 20 процентов от его площади.