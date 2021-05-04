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National Geographic Россия №209, май 2021
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Наука

Голубая планета: 3 необычных карты Мирового океана

National Geographic Россия
04 мая 2021
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В детальной инфографике мы рассказываем о Мировом океане, сложной системе его течений и изменениях, которые грядут вместе с изменением климата и антропогенным давлением.

Мировой океан, показанный на этих картах как единое целое, занимает более 70 процентов земной поверхности. Именно в океане находятся самая высокая в мире гора, Мауна-Кеа, большая часть которой скрыта под водой, – и самое глубокое место, Марианский желоб. Морское дно до сих пор толком не исследовано: полностью картировано менее 20 процентов от его площади.

Всё течёт

Океан – динамическая система, пребывающая в беспрестанном движении. Течения перемещают массы воды между четырьмя крупными океанскими бассейнами, обращая теплую и холодную воду между полюсами и тропиками. Сложная система, все элементы которой находятся в тесной взаимосвязи, поглощает и переносит тепло, регулирует погоду и климат, а также рас­пределяет питательные вещества по всему земному шару.

National Geographic Россия №209, май 2021

National Geographic Россия №209, май 2021

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