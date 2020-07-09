Голубей научили диагностировать рак

После соответствующего обучения птицы оказались способны достоверно отличать опухоль молочной железы от доброкачественных образований на фотографиях. Что еще интереснее, голуби научились применять полученные знания к следующему набору тестовых образцов (2015).

В трёх экспериментах ученых из Айовского университета США принимали участие сизые голуби, которых держали в индивидуальных камерах на специальной диете. Им демонстрировали снимки образцов доброкачественных и злокачественных образований молочных желез, и если птица правильно указывала тип опухоли, ей давали корм.

Курс обучения продлился 15 дней. В ходе первого эксперимента голубям показывали гистологические препараты новообразований при разном увеличении, во втором эксперименте демонстрировали рентгеновские снимки характерных для опухоли микрокальцификаций, а в третьем — маммограммы с уплотнениями без кальцификатов, а также различные изображения с образцами как злокачественных, так и доброкачественных опухолей.