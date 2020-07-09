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Наука

Голубей научили диагностировать рак

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09 июля 2020
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«Суровая погода, суровые голуби»
Фото: Дарья Тайвас
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Полет сизого голубя прерван ястребом-тетеревятником
Фото: Михаил Калинин
Сизых голубей научили вполне профессионально отличать доброкачественные опухоли молочной железы от злокачественных.

После соответствующего обучения птицы оказались способны достоверно отличать опухоль молочной железы от доброкачественных образований на фотографиях. Что еще интереснее, голуби научились применять полученные знания к следующему набору тестовых образцов (2015).

В трёх экспериментах ученых из Айовского университета США принимали участие сизые голуби, которых держали в индивидуальных камерах на специальной диете. Им демонстрировали снимки образцов доброкачественных и злокачественных образований молочных желез, и если птица правильно указывала тип опухоли, ей давали корм.

Курс обучения продлился 15 дней. В ходе первого эксперимента голубям показывали гистологические препараты новообразований при разном увеличении, во втором эксперименте демонстрировали рентгеновские снимки характерных для опухоли микрокальцификаций, а в третьем — маммограммы с уплотнениями без кальцификатов, а также различные изображения с образцами как злокачественных, так и доброкачественных опухолей.

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В итоге птицы научились отыскивать характерные для онкологических заболеваний микрокальцификации на маммографических снимках. Точность восприятия голубей, что вполне закономерно, зависела от наличия цвета в изображении и качества снимка.

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