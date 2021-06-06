Города с 6000-летней историей на карте мира

В рамках своего исследования историки поставили перед собой несколько вопросов. Как города распределялись по всему миру в прошлом? Сколько людей в них жило? Как появление городов связано с географическими и прочими условиями? Таким образом появилась карта, на которую были нанесены города, существовавшие за последние 6000 лет: примерно с 3700 года до нашей эры до 2000 года нашей эры.

Для создания карты использовалось два основных источника: книга историка Тертиуса Чандлера «Четыре тысячи лет роста городов: историческая перепись» (1987. Tertius Chandler: Four Thousand Years of Urban Growth: A Historical Census) и исследование политолога Джорджа Модельски «Города мира: -3000 до 2000» (2003. George Modelski: World Cities: -3,000 to 2,000). Авторы этих научных трудов смогли оценить численность населения городов мира за указанные периоды, основываясь на результатах исследований археологов, путеводителях, дневниках путешественников, энциклопедиях, данных о переписи населения и других официальных и неофициальных документах.

Под городами понимались поселения с определенным количеством жителей в разные исторические периоды. Минимальный порог для города в древности (3500 г. до н. э. — 1000 г. до н. э.) был установлен на уровне 10 000 человек, в более поздних населенных пунктах (1000 г. до н. э. — 1000 н. э.) жило более 100 000 человек, а города современности учитывались от миллиона жителей.

При этом на протяжении истории численность городского населения могла меняться не только в сторону увеличения, но и уменьшения: так, в Стамбуле (в прошлом — Константинополе) в период между 1057 и 1453 годами число жителей сократилось с 300 000 до 45 000 из-за войн и эпидемий чумы.

Как полагают исследователи, систематизация данных об изменении «городского лица планеты» наглядно показывает путь человечества и его взаимодействие с окружающей средой и другими факторами. Без понимания исторических тенденций знание о современной модели урбанизации будет неполным.

Посмотрите 3D-реконструкцию древних городов.