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Наука

Городище Бозок: на тысячу лет в прошлое

National Geographic Россия
15 апреля 2020
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Фото: Silk Road Adventures/Silkadv.com
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Фото: Silk Road Adventures/Silkadv.com
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Фото: Silk Road Adventures/Silkadv.com
Старт новейшего периода в истории Нурсултана ознаменовался присвоением ему статуса столицы в 1997 году. Однако с чего начиналась история города?

В начале XIX века в киргиз-кайсацкие степи (туда, где много лет спустя будет находиться Казахстан) отправилась геодезическая группа с целью исследовать русла рек Ишим и Нура. В записках о ходе экспедиции, которые оставил инженер Иван Шангин, упоминаются руины древнего городища на восточном берегу озера Бузукты.

Несмотря на то, что записки появились в печати уже в 1820 году, первая археологическая разведка была проведена в этом районе лишь в 1998-м. Руководитель экспедиции Кемаль Акишев установил, что уже в VII — VIII веке здесь, в Нура-Ишимском междуречье, всего в пяти километрах от нынешних окраин Нурсултана, находилось поселение, именуемое Бозок. Впоследствии археологи реконструировали план древних построек и выдвинули версии об их предназначении.

Городище состоит из трех площадок размером 35×35 м, условно именуемых «кварталами». Их окружают ров и невысокий земляной вал. В центре между тремя площадками обнаружены остатки кирпичных мавзолеев, а также захоронения людей и животных.

Ученые предполагают, что Бозок был подобием заставы на одном из этапов Великого Шелкового пути, одновременно выполняя культовую функцию. Сейчас этот археологический комплекс юридически относится к территории Нурсултана и, по мнению специалистов, нуждается в консервации, поскольку развитие города может нанести ущерб памятнику. Возведение высотных зданий, требующее глубоких котлованов, осушение болот и застройка левого берега Ишима влияют на уровень грунтовых вод, которые могут скапливаться в районе раскопок.

Вот так городище выглядит с воздуха:

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